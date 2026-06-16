平均1天7件動物救援 高雄民怨：通報之後難追後續

高雄平均一天通報七件動物救援案，動保處每年編列近二千萬元經費，委託卅五名專業人員負責救援，但許多民眾抱怨通報後無法獲知處理進度及獲救情形，導致對救援信任度大減，甚至不願通報；民代要求動保處比照消防局，建立「動物救援即時公告系統」，增加行政透明度。動保處說，已進行網站優化作業。

市民可透過一九九九市民專線、一九五九動保專線通報，分四區、六分隊救援隊共卅五人，日勤、夜勤班別時間為八點至廿三點五十分，深夜由消防局協助，一般救援案由動保處委外人員獨立完成，特殊醫療案件則須指派公職獸醫協同出勤，四小時內回報進度，一年約通報二六○○件。

議員郭建盟發現「動保處網頁找不到任何通報救援資訊」，民眾若要通報動物遭虐、路殺或受傷，多半透過網路社群或尋求民代協助。

郭建盟說，動保處一九五九專線屬於「封閉式系統」，通報民眾無法得知受理、派員、救援進度及是否獲救等情形，導致同案多次通報、行政人員重複接電話。反觀消防局已建置即時案件公告系統，條列受理時間、案別、發生地、執行狀況，動保處應比照建立即時公告系統。

動保處回應，為提供更便捷的通報與查詢服務，已委託廠商進行官方網站優化，將新增「毛小孩救援專區」，公開各項通報管道、操作指引、受理流程、案件分類等內容，協助民眾掌握正確通報方式，未來也規畫在臉書專頁公布辦理情形，適時提供相關資訊。