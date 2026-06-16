快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

平均1天7件動物救援 高雄民怨：通報之後難追後續

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄平均一天通報七件動物救援案，動保處每年編列近二千萬元經費，委託卅五名專業人員負責救援，但許多民眾抱怨通報後無法獲知處理進度及獲救情形，導致對救援信任度大減，甚至不願通報；民代要求動保處比照消防局，建立「動物救援即時公告系統」，增加行政透明度。動保處說，已進行網站優化作業。

市民可透過一九九九市民專線、一九五九動保專線通報，分四區、六分隊救援隊共卅五人，日勤、夜勤班別時間為八點至廿三點五十分，深夜由消防局協助，一般救援案由動保處委外人員獨立完成，特殊醫療案件則須指派公職獸醫協同出勤，四小時內回報進度，一年約通報二六○○件。

議員郭建盟發現「動保處網頁找不到任何通報救援資訊」，民眾若要通報動物遭虐、路殺或受傷，多半透過網路社群或尋求民代協助。

郭建盟說，動保處一九五九專線屬於「封閉式系統」，通報民眾無法得知受理、派員、救援進度及是否獲救等情形，導致同案多次通報、行政人員重複接電話。反觀消防局已建置即時案件公告系統，條列受理時間、案別、發生地、執行狀況，動保處應比照建立即時公告系統。

動保處回應，為提供更便捷的通報與查詢服務，已委託廠商進行官方網站優化，將新增「毛小孩救援專區」，公開各項通報管道、操作指引、受理流程、案件分類等內容，協助民眾掌握正確通報方式，未來也規畫在臉書專頁公布辦理情形，適時提供相關資訊。

高雄

延伸閱讀

超萌小山羌誤闖市區幸運獲救！北市這兩地最多 3成驚嚇死亡

北市24隻柴犬集體被棄養？原來背後有心酸故事

飼主病逝留24隻柴犬 北市動保處媒合認養

出生不久就離群！花蓮幼海豚擱淺身上還有咬傷 專家忍痛人道處理

相關新聞

平均1天7件動物救援 高雄民怨：通報之後難追後續

高雄平均一天通報七件動物救援案，動保處每年編列近二千萬元經費，委託卅五名專業人員負責救援，但許多民眾抱怨通報後無法獲知處理進度及獲救情形，導致對救援信任度大減，甚至不願通報；民代要求動保處比照消防局，建立「動物救援即時公告系統」，增加行政透明度。動保處說，已進行網站優化作業。

動物收容所醫療預算僅百萬 高市議員憂犬貓「選擇性送醫」

高雄兩處公立動物收容所，每年收容逾兩千隻犬貓，去年有八十六隻在所內死亡，六百六十隻經評估需後送至動物醫院救治，但高市動保處每年僅編列一六三萬元轉診醫療預算，平均每隻不到三千元，民代質疑動物醫療動輒萬元，憂心所方「選擇性送醫」，重病犬貓會被捨棄。

屏東棒球場拚明年完工 爭取職棒落腳

中華職棒創熱潮，屏東縣政府正於高鐵屏東特定區興建屏東國際棒球場，預計明年底完工，議員昨質詢指縣府現每年投入城市棒球隊約三、四千萬元，未來加上棒球場營運，恐成財務大洞，高鐵抵達屏東前需要配套措施。縣府表示，已接洽爭取職棒球團進駐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。