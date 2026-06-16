動物收容所醫療預算僅百萬 高市議員憂犬貓「選擇性送醫」

高雄兩處公立動物收容所，每年收容逾兩千隻犬貓，去年有八十六隻在所內死亡，六百六十隻經評估需後送至動物醫院救治，但高市動保處每年僅編列一六三萬元轉診醫療預算，平均每隻不到三千元，民代質疑動物醫療動輒萬元，憂心所方「選擇性送醫」，重病犬貓會被捨棄。

高市動保處否認會因為經費限制而「選擇性送醫」或不讓重病犬貓送醫，並強調，經費若不足，會由當年度相關業務費勻支。

不少網友討論質疑，遭遺棄或受傷的流浪犬貓送至收容所無法獲得妥適照顧，送收容所是「進去等死」，集體關籠易交互傳染，「拜託不要通報政府，會害死狗狗」。

議員黃文益調查發現，高市動物收容所去年收容二五○三隻犬貓，所內死亡八十六隻、死亡率百分之三，若經獸醫師評估具嚴重傷病或高傳染性疾病會送特約動物醫院救治，去年有六六○隻後送，動保處僅編一六三萬元經費。

黃文益日前質詢說，據獸醫機構收費標準，動物檢驗影像三萬五千元、住院照護五萬元、外科手術更高達卅萬元。

他說，近五年平均後送醫療為五六八隻，若以一六三萬元計算，平均每隻僅二八八○元，動保處另訂定每隻犬貓醫療費用上限為一萬二千元，經費不足之下，恐有動物後送後無法獲得完整治療。

此外，高市動保處法定編制員額六十二人，實際進用五十六人，需處理全市逾一萬隻遊蕩犬、卅萬隻家犬貓、二千隻收容犬貓，量能令人擔憂。

黃文益說，收容所人員可能因為醫療經費不足而「選擇性送醫」，讓受傷動物的無法獲得公平對待，應將動物醫療預算編列至三百萬元以上，並補足人力缺額。

動保處表示，今年起市府另籌編人力經費，聘用七名動保業務人力，以補上整體業務需求。收容所內每日皆由公務獸醫師進行理學檢查、施打預防針、隔離和基礎傷病治療，常態醫療已涵蓋多數入所動物，一六三萬元是針對「急難救援犬貓轉診至外部合約動物醫院」。