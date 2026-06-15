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豪雨來襲屏東農損逾1600多萬 農業部公告西瓜、苦瓜等現金救助

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
6月接連受西南氣流、鋒面來襲，屏東縣統計農損累積逾1680萬元，西瓜田遭豪雨侵襲，農業部公告九如鄉、里港鄉西瓜，申請現金災害救助。圖／農業處提供
6月接連受西南氣流、鋒面來襲，屏東縣統計農損累積逾1680萬元，西瓜田遭豪雨侵襲，農業部公告九如鄉、里港鄉西瓜，申請現金災害救助。圖／農業處提供

6月豪雨來襲，屏東縣政府農業處統計，至今下午4時許，縣內農損金額逾1680萬餘元，以芋頭、西瓜、木瓜等瓜果類為大宗。農業部今也針對0605豪雨南州、來義鄉辦理苦瓜等作物，0608九如鄉、屏東市、里港鄉西瓜等作物，辦理現金救助。

農業處指出，0608豪雨農作物災害報告速報，受損金額達1680萬7000元，其中芋頭出現水傷為大宗，損失面積約高樹鄉55公頃，損失金額約515萬餘元，其次為茄子、苦瓜、西瓜等，多集中在屏北地區。

農業部今天也針對0605豪雨，屏東縣南州鄉苦瓜、來義鄉龍鬚菜。0608豪雨部分，九如鄉、里港鄉西瓜。屏東市香瓜，公告災害現金救助，救助項目損失率達20％以上者，依救助額度予以救助，受理時間從6月16日到6月30日，申請辦理。

屏東 豪雨 農業部

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