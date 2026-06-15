豪雨來襲屏東農損逾1600多萬 農業部公告西瓜、苦瓜等現金救助

氣象署今天上午發布豪雨特報，其中澎湖今天至晚上有豪雨發生，彰化以南縣市會有大雨情形；高雄有網友見周一上班日又下雨，忍不住抱怨「今天又咕嚕咕魯」；另有網友目擊左營大路和菜公路口有積水情形，還出現小噴泉。

2026-06-15 10:04