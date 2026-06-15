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高雄育兒租屋家庭注意 市府宣布租金加碼補助最高1年3.6萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁力挺婚育家庭，今天宣布育兒租金補貼3.0版本出爐，生兩胎加碼50%、三胎加碼100%。圖／高市都發局提供
高雄市長陳其邁力挺婚育家庭，今天宣布育兒租金補貼3.0版本出爐，生兩胎加碼50%、三胎加碼100%。圖／高市都發局提供

高雄市政府今天宣布推出「育兒租金補貼3.0」計畫，有生育子女的租屋家庭，補貼額外加碼，若家中幼兒是0至2歲增加50％，每年最高可領1萬8千元；三胎以上家庭增加100％，每年最高可領3萬6千元。

現行版本中，高雄市生兩胎的租屋家庭補助，0至2歲領取1萬2千元、3至12歲8千元；三胎以上家庭0至2歲1萬8千元、3至12歲1萬2千元。

升級後「疊加式重磅加碼」，生兩胎再多50%、生三胎以上的租屋家庭加碼100%。生兩胎的租屋家庭變成每年0至2歲1萬8千元、3至12歲1萬2千元；生三胎以上0至2歲3萬6千元、3至12歲2萬4千元。

都發局說明，擴大補助範圍的預算來自囤房稅稅收，凡育有0至12歲以下子女的租屋家庭皆能納入照顧，包括目前領取中央300億租金補貼的核定戶、高市府增額租金補貼核定戶及所有居住在高雄市及中央國家住都中心興建社會住宅中的承租戶在內。

高市府表示，為鼓勵在地定居，廣受好評的「設籍高雄加碼」機制依然會持續推動，只要12歲以下子女設籍在高雄市，每名子女每年還能額外再多領2千元，希望讓高雄成為最挺婚育家庭的城市。

租屋 高雄 租金補貼

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