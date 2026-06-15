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屏東縣10年辦3場大型運動賽事 周春米：2027年元月成立運動發展處
屏東縣政府10年辦三場大型賽事，2020年全中運、2024年全民運與2027年將舉辦的全運會，加上國際棒球場明年底2027年底完工，除了舉辦運動賽事，重視基層體育培力。屏東縣長周春米今議會答詢時說，明年2027年1月1日成立運動發展處，讓資源更有效運用。
縣議員陳揚今議會總質詢關注屏東國際棒球場的運營方針的進度，縣長周場米答詢時說，感謝議員對棒球運動關心與支持，明年度2027年1月1日縣府多成立一個局處為運動發展處，讓資源能有效利用也能與中央運動部作窗口。
屏東縣府因應產業轉型與施政需求，從2027年1月1日起，將現行24個局處條整為26個局處，相關組織修編案正由縣議會審議中。
屏東縣政府表示，此次調整包括，響應國家「創新經濟、智慧國家」策略，成立「經濟發展處」；體育發展中心升格為「運動發展處」，專責規畫體育運動政策，厚植體育軟實力；改制「交通處」與「觀光處」：原交通旅遊處轉型為專責交通治理「交通處」觀光業務調移至原傳播暨國際事務處，更名改制為「觀光處」，強化觀光推廣與國際事務。
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