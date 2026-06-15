屏東縣10年辦3場大型運動賽事 周春米：2027年元月成立運動發展處

今天是6月15日警察節，國民黨高雄市長參選人、立法委員柯志恩為高雄現職及退休警消發聲，爭取待遇平權。她表示，高雄警消勤務繁重及危險加給僅調高至全額的1倍，低於雙北的全額加成1.3倍，高雄應該比照雙北辦理，不因地域不同而有差別待遇。此外，行政院也應盡快依法完成差額補發，讓警消及海巡人員的退休所得替代率最高可達至80％。

2026-06-15 11:19