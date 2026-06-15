高雄市育兒租金補貼3.0 生2胎加碼50%、3胎翻倍

為鼓勵婚育家庭在高雄落地生根，市長陳其邁今天宣布推出「育兒租金補貼3.0」，生2胎租屋家庭，補貼金額加碼50%；生3胎（含以上）加碼100%，每年最高可領達3萬6000元。

高雄市都發局今天發布新聞稿說明，高雄市推出全面升級「育兒租金補貼3.0」計畫，將補助範圍擴大，只要是育有0至12歲以下子女的租屋家庭皆納入照顧。

受惠對象涵蓋目前領取中央新台幣300億租金補貼的核定戶、高雄市政府增額租金補貼核定戶，以及所有居住在高雄市及中央國家住都中心興建社會住宅中的承租戶，皆由市府運用囤房稅稅收提供加碼支持。

針對「0到2歲」托育高負擔期，在原本2.0版中，生2胎的租屋家庭每年可領取1萬2000元、3胎為1萬8000元；現在3.0版生2胎再多50%，每年補貼提高至1萬8000元，生3胎以上加碼100%直接翻倍，每年可領取達3萬6000元。

市府表示，即使孩子進入「3到12歲」學齡前或小學階段，2胎的租屋家庭補貼也會從原先8000元提升至1萬2000元；3胎以上的租屋家庭則從1萬2000元提高到2萬4000元。

市府並指出，為鼓勵在地定居，除大幅調升加碼額度外，廣受好評的「設籍高雄加碼」機制依然會持續推動，只要民眾育有12歲以下的子女設籍在高雄市，每名子女每年還能額外再多領2000元。