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屏東國際棒球場116年底完工 縣府：洽接職棒進駐

中央社／ 屏東縣15日電

國民黨屏東縣議員陳揚今天質詢關切屏東國際棒球場工程進度、招商營運及交通配套等。縣府教育處表示，工程進度40%，預計明年底完工，同時洽接國內職棒進駐。

屏東縣議會今天進行定期會議員施政總質詢。陳揚會中表示，新竹市立棒球場、高雄澄清湖棒球場、台南亞太國際棒球場等，分別面臨工程延宕、極端氣候挑戰及OT招商流標等不同困境，屏東國際棒球場未來完工之後，招商運營、管理及交通配套與接駁計畫等問題是發展重中之重，縣府應該超前布署。

縣府教育處長陳國祥答詢表示，每一個新的規劃案都需要經過醞釀期，屏東國際棒球場目前工程進度40%，預計可以在明年底完工，目前體發中心已開始洽接國內職棒進駐，不一定是第一主場，也可以是第二主場的漸進方式發展；另外，棒球場也有第二期計畫，配合高鐵特定區內的發展，將委託專案評估。

屏東縣長周春米說明，重視棒球運動發展也投注相關資源，縣府將在明年1月成立運動發展處，與中央運動部建立對口，有效推動體育政策；而球場完工後的開幕賽事也陸續籌備中。

屏東國際棒球場將坐落於高鐵屏東特定區內，總經費約新台幣25.8億元，可容納1萬5000人席位。

屏東 棒球場 屏東縣

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