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高雄降雨影響 澄清湖人行天橋吊裝施工延期

中央社／ 高雄15日電

高雄降雨影響，市府工務局新工處今天表示，原定明天進行的澄清湖鋼構人行天橋吊裝工程，將延至6月23日晚上9時起進行，期間將全面封閉松藝路並實施交管。

市府工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，為進行澄清湖橫跨松藝路至果嶺公園的鋼構人行天橋吊裝作業，原定6月16日吊裝工程因連日降雨將順延至6月23日晚上9時至6月24日早上6時進行，若遇雨將再順延。

新工處表示，施工期間將於圓山路與松藝路口，以及八德南路與松藝路口設置交通維持人員，全面管制車輛進入松藝路，並實施交通管制措施，提醒用路人提前改道。

為分流松藝路段車流，北側仁武區民眾及車輛可改行文前路接環湖路或改行仁勇路接仁慈路；南側鳥松區民眾及車輛改行圓山路接澄清路或改行球場路接大昌路，以確保吊裝作業安全進行。

新工處表示，考量松藝路為連接三民區、鳥松區及仁武區的重要幹道，平時車流量大，為減少民眾用路不便，新工處採取夜間施工方式，以降低對通勤民眾之影響。

澄清湖 高雄

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