屏東國際棒球場預計2027年底完工 縣府：接洽職業球團進駐

高鐵屏東特定區屏東國際棒球預計2027年底完工，總經費25.8億。屏東縣議員陳揚今總質詢關注棒球場運營、招商、財務負擔，且高鐵未抵屏東前交通配套。教育處長陳國祥說，棒球場進度40％可望如期完工，也有洽接國內職棒球團進駐。

陳揚說，國際棒球場興建後營運管理、交通接駁、招商規畫及財務負擔才是真正挑戰，呼籲縣府及早提出完整營運藍圖，避免成為縣府長期財政包袱。

陳揚也拿出近年來其他縣市面臨大型棒球場經營困境，新竹市立棒球場仍無法使用，高雄澄清湖棒球場因維護成本及極端氣候等因素影響營運，台南亞太國際棒球場招商曾流標。屏東國際棒球場的經營值得提前規畫，提醒縣府要「超前部署」。

陳揚也要求教育處，要提出棒球場未來五年相關財務預估，包括棒球場人事成本，維護費用、場租收入等資料。縣府每年投入城市棒球隊經費約三、四千萬元，未來再加上國際棒球場維運支出，恐成財務大洞。

縣長周春米答詢說，縣府長期重視棒球運動發展，明年1月1日起，成立運動發展處，整合運動資源及相關業務，與中央運動部建立對口，更有效推動體育政策。

周春米指出，國際棒球場選址在高鐵屏東車站特定區，除考量高鐵延伸屏東發展願景，也改善現有縣立棒球場條件不足迫切需求，現有縣立棒球場因興建方向及場地條件限制，長期難以吸引職棒賽事進駐，新建符合職棒及國際賽事規格球場有其必要性。目前施工順利，一期是球場主體，還有二期，因應運動部對球場相關要求與招商做整體規畫，作為後續經營方向。高鐵延伸屏東是百年建設，向中央爭取加速推動；高鐵尚未通車前，棒球場周邊交通動線都在籌備。

教育處長陳國祥說，國際棒球場2024年12月30日開工，工期3年，預計2027年底完工。工程進度約40%，進展順利，朝如期完工推進。任何重大建設都需時間醞釀發展，以台中高鐵特區為例，歷經多年發展才漸成熟。國際棒球場是高鐵特定區重要一環，不能只從球場本身，結合整體造鎮及產業發展。

陳國祥說，體發中心與職棒球團接洽爭取進駐，不一定是第一主場，也可朝第二主場模式發展。縣府已啟動整體開發委託規畫案。