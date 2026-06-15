岡山大火燒出廢清業管理問題 得標3.2億...罰款僅133萬

高雄岡山本洲工業區綠大事業廢棄物處理公司12日晚間大火，烈焰沖天引發空汙及居民恐慌。台灣前進陣線今開記者會揭露，該公司歷年承攬超過3.2億元政府標案，15次違規僅罰133.6萬元，凸顯採購制度的漏洞及風險治理失靈；同家族6公司橫跨南北高雄，「罰了又罰、照樣得標」，市府應同步稽查，政府標案也要建立列管機制。

高市府表示，今早已前往大寮區大發工業區及岡山區本洲工業區針對其中4家辦理聯合稽查，將視結果督促業者落實汙染防制及環境管理責任。

台灣前進陣線的時代力量高雄黨部主任王憶恆、前鎮小港市議員參選人于仙玲與小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵今早在四維行政中心開記者會。會中揭露，除綠大實業外，郭氏家族旗下另有圓立、郡大、三新、惠發、大圓等相關業者，全登記在高雄市，集中於岡山本洲與大寮潮寮。

「標案超過3.2億、罰款133.6萬，連得標金額的0.5％都不到」王憶恆表示，光綠大一家累計得標金額逾3.2億元，發包單位包括台電、中油及海軍司令部；整個郭氏家族的相關企業在高雄承攬37案、金額將近3.93億元，裁罰金額對業者根本不痛不癢。

林詩涵質問，環保、消防、職安裁罰紀錄都在政府手上，相關單位招標時，相關資訊有無被完整檢視、有無實際影響評選結果？于仙玲要求市府公開小港轄內業者的處理場址、運輸路線與稽查結果，讓在地居民知道家門口究竟在處理什麼。

台灣前進陣線批評，如果罰款永遠低到可以被當成「營運成本」，這樣的制度是在縱容下一場災難，高市府應該立即啟動全面清查與聯合稽查。此外，中央公共工程委員會應建立分級審查規則，將廠商近年裁罰與重大事故紀錄列為必要審查資料；經濟部與環境部則要針對累犯列管並提出具體改善方案，讓裁罰、許可、稽查與政府採購彼此連動，不能再讓每張罰單都被當成獨立案件處理。

市府表示，環保局今日上午會同消防局、經濟發展局、勞工局、工務局建築管理處及警察局等機關，前往圓立、郡大、惠發及綠大等4家事業機構聯合稽查，稽查重點包含事業廢棄物貯存、清除處理流向、空氣汙染防制設施操作情形、消防安全及工廠管理等事項查核，以督促業者落實汙染防制及環境管理責任。