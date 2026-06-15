高雄警消勤務繁重加給輸雙北 柯志恩：應比照調高至1.3倍

今天是6月15日警察節，國民黨高雄市長參選人、立法委員柯志恩為高雄現職及退休警消發聲，爭取待遇平權。她表示，高雄警消勤務繁重及危險加給僅調高至全額的1倍，低於雙北的全額加成1.3倍，高雄應該比照雙北辦理，不因地域不同而有差別待遇。此外，行政院也應盡快依法完成差額補發，讓警消及海巡人員的退休所得替代率最高可達至80％。

立委柯志恩指出，過去台南殺警案震驚全台，凸顯第一線執法人員面臨的危險與壓力，所以理應獲得政府完善的待遇與保障。根據修正後的「警察人員警勤加給表」，雙北地區的勤務繁重加成上限已調高至1.3倍，高雄卻僅調高至1倍，高雄警消領取的繁重勤務及危險加給明顯低於雙北。

另方面，「警察人員人事條例」三讀通過，相關法案已完成三讀程序並正式生效，明定警消及海巡人員退休所得替代率最高可提升至80%，並溯及已退休人員，至今尚未實施。

柯志恩說，即使法律經過立法通過、總統公布以及銓敘部發函，行政院至今仍以釋憲程序中為由，拒絕落實，讓許多基層同仁深感失望，呼籲行政院，應盡速落實相關法案。

柯重申，唯有透過實質的福利與制度保障，才能真正提升警消士氣，展現政府對第一線執法人員的支持與重視。未來將持續站在基層的警消同仁身邊，積極向中央爭取合理待遇與應有權益，讓警消得到該有的尊嚴、公平與保障。