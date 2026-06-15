高雄大雨網哀號「今早上班又咕嚕咕嚕」 菜公路出現小噴泉

氣象署今天上午發布豪雨特報，其中澎湖今天至晚上有豪雨發生，彰化以南縣市會有大雨情形；高雄有網友見周一上班日又下雨，忍不住抱怨「今天又咕嚕咕魯」；另有網友目擊左營大路和菜公路口有積水情形，還出現小噴泉。

高雄氣象站今天上午表示，受西南風影響，易有短延時強降雨，其中澎湖縣有局部大雨或豪雨，彰化以南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

Threads高雄網友拍下左營大路和菜公路口出現積水情形，指「每次左營大路和菜公路下大雨就開始淹水，這排水已經做了N次還是一樣」；有網友回應指，「看起來排水還算順暢，不知道雨停後退的狀況如何」；原PO以影片回應，「雨停了 當噴泉口」。

另有網友PO出高雄捷運世運2號出口也傳出淹水的畫面，感搭捷運的原PO哀號「大淹、特淹會瘋掉」。

高雄今天上午下大雨，網友目擊左營大路和菜公路口有積水情形，還出現小噴泉圖／Threads網友chiu_1997_授權提供

高雄今天上午下大雨，網友目擊左營大路和菜公路口有積水情形。圖／Threads網友chiu_1997_授權提供