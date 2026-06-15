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高雄民生醫院登革熱群聚 6人確診

聯合報／ 記者沈能元徐白櫻／連線報導

高雄市立民生醫院爆發登革熱院內群聚疫情，昨天再檢出一例確診者，本起群聚共累計六例，目前無疫情外擴情形，預計監測至七月十二日。疾管署已成立機動防疫隊，由副署長林明誠南下高雄，昨視察民生醫院周邊工地，感染者血液基因序列分析，最快明天出爐。

民生醫院本月十二日出現五例本土登革熱確診，指標個案為六樓七十八歲女性，曾於五月廿九日至六月十日因病於民生醫院住院，十一日確診後跨大檢驗同樓層住院病患，後續又檢出登革熱陽性確診者四例。

昨天新增個案為五十八歲男性，該患者有糖尿病、高血壓、中風病史，五月廿九日入住六樓病房，他與指標個案住院期間相鄰病室，六月八日因治療需求安排轉送高雄榮民總醫院治療，經擴採確診，檢驗結果為PCR第二型。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說明，截至十三日止，本起群聚案疫調匡列高風險的第一圈接觸者應採檢九十六人，四人因長假且追蹤健康無異常待採，其餘九十二人均已全數完成採檢作業，十四日再檢出一例登革熱陽性確診，其餘一一三二人均為陰性，本起群聚累計六例，研判尚無疫情外擴情形。

疾管署副署長林明誠昨南下高雄，視察民生醫院周邊工地，並出席苓雅區級指揮中心前進指揮會議，他說，目前是疫情控制的關鍵期，需密切觀察疫情變化。

疾管署副署長曾淑慧說，高雄市首例登革熱病例為感染第一型登革熱病毒，此次群聚感染患者為第二型，需透過基因定序了解病毒型別，此次群聚也可能是境外移入個案所致，依流行病學調查，醫院內出現群菌感染，應是同支病毒在患者間交互感染所引起。

依疾管署統計，今年至昨累計七例本土登革熱確定病例，均居住於高雄市。

登革熱 高雄 疾管署

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