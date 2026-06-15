星期評論／陳其邁將交棒 市政難題未解 市民有憾

高雄市長陳其邁二○一八年帶著「兩年拚四年」、「緊緊緊」精神走馬上任，施政屢獲市民以高民調回報，然而高雄肉品市場遷移延宕多年、高雄表參道計畫至今不見成效，蛋黃區兩大陳年難題讓藍綠議員都不滿意，也讓陳其邁整體執政成績扣分，需要留待下任市長繼續作答。

國民黨高市議會總召黃香菽細數高雄第二大行政區三民區存在四大沉痾，所謂沉痾是指久治不癒的疾病，她口中的沉痾是指肉品市場遷移、民族社區都更案、中都磚窯廠活化及高雄表參道計畫，邁市府未能拿出讓市民滿意的成果。

高雄市府是肉品公司的第二大股東，肉品市場位在民族路上，市區精華地段卻夜夜傳出淒厲的殺豬聲響･鄰近居民忍受一甲子之久。陳菊時代農會提出遷移計畫，陳其邁上任隔年也承諾「三個月內找出解方」，然而農會有意與市府對簿公堂，肉品市場遷移變成原地轉型，屠宰終止日仍遙遙無期。

高雄車站地下化工程在二○○九年六月廿六日動工，從那天起火車站及周遭店家猶如被按下「倒退鍵」，長期施工導致交通黑暗期，長明商圈、後驛商圈及建國路電腦街等地沒落，入夜後街友棲身早早關門休息的騎樓過夜，情境令人唏噓。

陳其邁在競選期間發表「高雄表參道計畫」，提出「一豎六橫」造街概念，以中山路至博愛路為中軸線，六橫則指熱河街、九如路、建國路、八德路、七賢路及六合路等路段，盼比照日本東京表參道打造國際級商業街區。

多年之後，火車站周遭店家仍是「租」、「售」廣告一堆、遊客稀稀落落，未能恢復昔日榮景。

台積電進駐高雄促成產業轉型、演唱會及高雄輕軌成圓等成績有目共睹，然而空氣汙染、年輕人低薪、人口下降及債務全台之冠等仍是高雄迫切需要改善的問題，政治人物提出政見很輕鬆，要拿出政績真的需要很努力。