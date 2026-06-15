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全國首創 岡山行政中心跨區都更 下月動工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄岡山區公所興建於一九八四年，使用至今四十二年，周遭大樓林立，顯得建物十分老舊，新行政中心動工後，將遷移至斜對面的農會大樓辦公。記者徐白櫻／攝影
高雄岡山區公所興建於一九八四年，使用至今四十二年，周遭大樓林立，顯得建物十分老舊，新行政中心動工後，將遷移至斜對面的農會大樓辦公。記者徐白櫻／攝影

半導體產業陸續進駐北高雄岡山區朝科技副都心方向規畫，逾四十年的舊行政機構將採全國首創「跨區公辦都更」模式推動重建，新行政中心下月動工，北高雄科技廊帶即將進入全面整備與加速推動階段，不過，產業進駐也帶來高房價，在地居民喜憂參半，心情複雜。

內政部都委會審議通過「岡山都市計畫第三次通盤檢討」，岡山位處南科高雄園區（又稱路竹科學園區）、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之核心樞紐地帶，高市府因應國家政策定位為北高雄「科技副都心」。

岡山區人口近十萬人，捷運岡山路竹延伸線推進至岡山市區，接下來將進入路竹、湖內。都發局表示，高市府推動岡山RK1至RK3聯開案，RK1西基地招商完成，RK2及RK3捷運開發區完成審議，合計約五公頃捷運開發區，預計吸引七千五百人入住。

目前公務機關集中在岡山市區、鄰近省道台一線精華地帶，市府採用跨區公辦都更模式重建，由清景麟集團和三地集團投資八十一億元，將前峰國中東側的機十五用地新建行政中心，公所、戶政、地政、警分局、消防隊及清潔隊集中進駐，預計二○二九年完工。

不過，余姓居民認為，一方面樂見岡山能見度提高，北漂年輕人有機會返鄉就業，縮小城鄉差距，卻也擔心房價上漲太快，購屋壓力及租房成本都隨之墊高，很多在地人既開心又擔憂。

高雄市不動產仲介經紀公會召集人鄭啟峰觀察，產業園區發展可期，未來岡山地區還是有上漲空間。

按照市府規畫，未來區公所、地政所的現址將改建住商大樓，兩機關八月遷移至斜對面岡山農會大樓辦公，岡山分局則預計年底進駐「國軍副食品供應站」，戶政所將會規畫停車場，暫時無須遷移。

岡山分局表示，已編列一千萬元整修中繼辦公室，租用期三年，全案上網招標中，預計年底搬遷。

岡山 高雄 捷運

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