聽新聞
0:00 / 0:00

鳥松、大寮區公所老舊 地方盼更新

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

岡山區六處老舊公務機關三年後將進駐全新行政中心，原縣區的鳥松區公所及大寮區公所同樣面臨建物老舊及周邊停車空間不足問題，地方期盼一舉更新。高市府民政局說，鳥松區公所將進駐高雄捷運黃線Y3站聯開案（鄰近澄清湖棒球場）新建行政中心，大寮區公所則需要進一步評估。

鳥松區公所興建於一九八五年，屋齡四十一年，因緊鄰中正路車流大且停車空間少，洽公極為不便。議員江瑞鴻認為，鳥松區公所空間狹小、動線不佳，早已無法洽公服務需求，改善辦公環境與民眾服務能量刻不容緩。

高雄捷運黃線興建中，議員江瑞鴻與邱俊憲不約而同爭取將公所、戶政事務所等機關遷移，結合高雄捷運黃線 Y3 站土地開發案一併規畫，已獲得市府正面回應。

民政局證實，黃線Y3站的聯合開發區在捷運局招商後，將保留一二二八坪公益空間規畫鳥松行政中心。

大寮區公所是由三棟建物共構而成，分別興建於一九七一年、一九七八年及一九七九年，至少已經使用四十七年，近年也面臨改建問題。方案包括原地重建，以及遷移至和春技術學院閒置校區、大寮捷運站或八十一期重劃區，多年爭論不休。

議員王耀裕盼比照岡山原址都更、興建全新行政中心。民政局表示，大寮新行政中心仍在評估中，大寮區公所預計明年編列預算進行可行性評估，將委託專業團隊進行整體開發可行性評估報告後，再做為選址政策參考依據。

高雄捷運 中正路 屋齡

延伸閱讀

牽動草鴞棲地！北沙崙、南沙崙開發定位不同 台南議員促說清楚

自籌3250萬！蘇澳隘丁活動中心動土 融入古城牆意象接軌長照3.0

查扣車輛暴增！台南拖吊場大爆滿 市警局爭取縮短公告拍賣期

基隆市最大量體人行天橋今晨拆除 下階段鎖定檢討東新街天橋存廢

相關新聞

星期評論／陳其邁將交棒 市政難題未解 市民有憾

高雄市長陳其邁二○一八年帶著「兩年拚四年」、「緊緊緊」精神走馬上任，施政屢獲市民以高民調回報，然而高雄肉品市場遷移延宕多年、高雄表參道計畫至今不見成效，蛋黃區兩大陳年難題讓藍綠議員都不滿意，也讓陳其邁整體執政成績扣分，需要留待下任市長繼續作答。

高雄民生醫院登革熱群聚 6人確診

高雄市立民生醫院爆發登革熱院內群聚疫情，昨天再檢出一例確診者，本起群聚共累計六例，目前無疫情外擴情形，預計監測至七月十二日。疾管署已成立機動防疫隊，由副署長林明誠南下高雄，昨視察民生醫院周邊工地，感染者血液基因序列分析，最快明天出爐。

鳥松、大寮區公所老舊 地方盼更新

岡山區六處老舊公務機關三年後將進駐全新行政中心，原縣區的鳥松區公所及大寮區公所同樣面臨建物老舊及周邊停車空間不足問題，地方期盼一舉更新。高市府民政局說，鳥松區公所將進駐高雄捷運黃線Y3站聯開案（鄰近澄清湖棒球場）新建行政中心，大寮區公所則需要進一步評估。

全國首創 岡山行政中心跨區都更 下月動工

半導體產業陸續進駐北高雄，岡山區朝科技副都心方向規畫，逾四十年的舊行政機構將採全國首創「跨區公辦都更」模式推動重建，新行政中心下月動工，北高雄科技廊帶即將進入全面整備與加速推動階段，不過，產業進駐也帶來高房價，在地居民喜憂參半，心情複雜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。