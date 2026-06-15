鳥松、大寮區公所老舊 地方盼更新

岡山區六處老舊公務機關三年後將進駐全新行政中心，原縣區的鳥松區公所及大寮區公所同樣面臨建物老舊及周邊停車空間不足問題，地方期盼一舉更新。高市府民政局說，鳥松區公所將進駐高雄捷運黃線Y3站聯開案（鄰近澄清湖棒球場）新建行政中心，大寮區公所則需要進一步評估。

鳥松區公所興建於一九八五年，屋齡四十一年，因緊鄰中正路車流大且停車空間少，洽公極為不便。議員江瑞鴻認為，鳥松區公所空間狹小、動線不佳，早已無法洽公服務需求，改善辦公環境與民眾服務能量刻不容緩。

高雄捷運黃線興建中，議員江瑞鴻與邱俊憲不約而同爭取將公所、戶政事務所等機關遷移，結合高雄捷運黃線 Y3 站土地開發案一併規畫，已獲得市府正面回應。

民政局證實，黃線Y3站的聯合開發區在捷運局招商後，將保留一二二八坪公益空間規畫鳥松行政中心。

大寮區公所是由三棟建物共構而成，分別興建於一九七一年、一九七八年及一九七九年，至少已經使用四十七年，近年也面臨改建問題。方案包括原地重建，以及遷移至和春技術學院閒置校區、大寮捷運站或八十一期重劃區，多年爭論不休。

議員王耀裕盼比照岡山原址都更、興建全新行政中心。民政局表示，大寮新行政中心仍在評估中，大寮區公所預計明年編列預算進行可行性評估，將委託專業團隊進行整體開發可行性評估報告後，再做為選址政策參考依據。