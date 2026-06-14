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為夢想揮拍 澎湖海事特奧羽球將挺進世界賽

中央社／ 澎湖縣14日電

澎湖海事今年選派3名學生許博彥、陳志偉及吳得瑋，參加「115年特殊奧林匹克羽球競賽暨2027年夏季世界特殊奧林匹克運動會融合羽球選拔賽」，分獲所屬組別冠軍，可望取得夏季特奧參賽資格。

「115年特殊奧林匹克羽球競賽暨2027年夏季世界特殊奧林匹克運動會融合羽球選拔賽」於13、14日在新北高工舉行，國立澎湖高級海事水產職業學校選派3名學生許博彥、陳志偉及吳得瑋參賽。

澎湖海事表示，許博彥參加M05組單打，陳志偉與吳得瑋則參加M04組融合雙打，3人在與全國各縣市選手競技時皆沉著應戰，最終分別拿下所屬組別第1名，可望取得夏季世界特殊奧林匹克運動會參賽資格。

澎湖海事校長顏嘉禾指出，特殊奧林匹克運動會強調的不只是競技成績，更重要的是「勇氣、參與、融合」的精神，今年3名學生在比賽中展現努力與堅持，並順利脫穎而出，正是教育最珍貴的成果，能夠取得世界賽資格更是難能可貴。

澎湖海事致力推動多元適性發展與融合教育，透過體育競賽與專業課程並進，讓學生在不同領域找到自我價值與舞台，此次優異表現不僅為校爭光，也再次展現離島學子不畏挑戰、勇於逐夢的精神。

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