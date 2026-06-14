國際泳渡澎湖灣 澳洲湯馬斯、台灣許雅喬雙料冠軍

「2026 PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣」今天圓滿落幕，澳洲湯馬斯與台灣許雅喬在國際組10公里和泳渡組5公里項目，分別拿下男、女子組冠軍。

國際泳渡澎湖灣國際組10公里和泳渡組5公里部分，澳洲的湯馬斯（Thomas Gilbert）分別以2小時30分01秒、54分44秒稱王；台灣的許雅喬則以2小時54分03秒、1小時05分05秒封后。

至於2公里挑戰組，由台灣選手鄭元超與葉力瑜分別以30分、33分06秒，拿下男子組與女子組冠軍。

澎湖縣政府表示，泳渡澎湖灣今年賽事成功接軌國際頂尖舞台，成為世錦賽巡迴站點，優秀選手11月可獲得前往多明尼加共和國參加OCEANMAN世錦賽資格。

澎湖縣政府支持運動平權，今年邀請「阿偉適應體育」團隊、帕拉游泳選手張維捷、「澎湖海王子」林育夙及視障鐵人李協興等人參賽。李協興挑戰10公里，成功奪下身障組別世錦賽資格，張維捷、林育夙則獲得5公里組世錦賽資格。