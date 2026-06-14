高雄機場陸配疑假扮乞丐接機 網轟：詆毀國家門面

一名中配日前疑似假扮乞討者，在高雄機場迎接其中國親屬，還將影片發到網路自稱搞笑，引發大批網友不滿，砲轟「詆毀國家門面」；航警表示，檢視影片內容為親友間惡作劇，未發現不法。

這名中配日前在網路發布影片，顯示1男1女中國客入境後，隨即出現1名戴著帽子、手持紙碗狀似乞討者一路尾隨，中國女客還露出嫌惡表情，疑似掌鏡男子還說「在台灣遇到，就拿錢給他就走了」，最後才揭露是自導自演惡作劇。

中配事後以「和老公在德國留學相識，遠嫁台灣第三年，家人來台探親，沒想到在台灣機場遇到這種事，看到最後真的驚掉下巴」為題發布影片，並標註「搞笑」，後來引發爭議刪文；但仍已被網友下載轉傳，痛批「詆毀國家門面，無聊當有趣」。

疑似掌鏡男子不斷提及「他要錢唄」、「我拿錢給他」，網友怒批「台灣根本不會這樣，不要把中國的低級把戲當有趣」、「惡意製造影片造謠台灣的中配，請政府廢除她的居留證，把她驅逐出境」、「建議向移民署檢舉這對夫婦」。

不過，內政部警政署航空警察局高雄分局對此表示，經檢視影片內容，現場情形應屬家人朋友間相互惡作劇行為，尚未發現涉及強暴、脅迫或其他不法情事。