屏東原鄉青聚點推課程 助青年重建舊部落地圖

屏東縣青聚點那秋設計工作室推出「隨跡行動」系列課程，將舊部落調查方法與經驗，傳承給有意返鄉實踐地方創生青年；將於力里小社實作，重建部落地圖與文化記憶。

屏東那秋設計工作室加入教育部青年發展署「青聚點」，推出系列課程「隨跡行動」，將過去調查舊部落經驗，交棒給部落青年。地理資訊系統（GIS）課程將教導運用專業軟體與儀器，進行部落空間量測、分析及家屋調查等，記錄舊部落樣貌；田調課程則聚焦訪調方法、影像記錄等，以力里小社為實作範圍，協助地方建構部落地圖。

那秋設計工作室負責人鄭鴻耀告訴中央社記者，他出身來義鄉古樓部落，本身約在9年前返鄉創業，喜愛自身排灣族文化。投入舊部落調查，對他而言是探究自己從何而來；對部落長輩來說，家屋遺址卻是曾經的生活痕跡，常為重建影像資訊感到觸動。「部落要活絡就需要人」，希望鼓勵青年參與課程，增加一技之長，未來更有機會返鄉就業。

力里部落講師陳文龍表示，力里部落自1959年遷離原址，1972年颱風莉泰之故再次遷村，遷村歷史逾60年，熟悉舊部落耆老年邁，使重建部落記憶更具挑戰。田調須結合日治時期人類學調查資料、近代部落誌與長者口述歷史，重新梳理家屋、道路與公共空間等文化地景。

陳文龍指出，由於力里小社位在浸水營古道要道，在荷治、清領及日治時期皆曾經歷重大歷史事件，盼重新劃設部落地圖，並加諸文史內涵，實踐「小地方也有大史觀」，並讓後代重溯自身來處。

陳文龍表示，課程中將強調，在田調前須先理解部落社會制度與文化背景，找對文化詮釋者，同時留意文獻是否帶殖民視角，另也應注重禮節與禁忌，並尊重受訪者時間。

「隨跡行動」系列課程，首發GIS操作於6月27日至7月5日間週末推出，接著是8月15日、16日訪談調查訓練，9月12日、13日學習野外生存。另在6月27日至7月4日招募蹲點實作，地點於春日鄉力里村，提供獎學金新台幣2萬5000元；學員年齡限18至35歲，招募對象主要為部落青年，不過外地人也可參與。報名詳情可見「那秋設計工作室」臉書（Facebook）粉專。