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高雄工地吊掛鋼材掉砸汽車 工務局：勒令停工開罰
高雄有民眾指日前車輛停放工地旁卻遭砸毀，憂求償無門。市府工務局今天表示，此事故為工地鋼筋材料吊掛作業過程發生掉落造成，除勒令停工，也開罰承造人9萬元並要求與受損民眾協調。
有民眾在臉書（Facebook）發文表示，日前將汽車停放三民區一處工地旁，卻遭砸壞，有簽申報保險的資料給工地，但後續卻無下文，憂心求償無門。
對此，高雄市工務局回應表示，此案日前已派員稽查，公安事故為工地鋼筋材料吊掛作業過程發生掉落情形，造成民眾車輛受損；因未有維護工地安全措施，除勒令停工外，也開罰此案承造人新台幣9萬元。
工務局表示，已要求施工單位全面檢討工地安全管理及吊掛作業程序，並要求承造人及相關廠商主動與受損民眾協調，依保險機制及相關法律責任辦理損害賠償，以保障民眾權益。
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