副議長媽轉當不領錢志工 黃韻涵搶頭香成立高雄第一個競選總部

國民黨高雄市議會前副議長陸淑美放棄競選連任，女兒黃韻涵今天成立競選總部，正式宣布投入第三選區大岡山區市議員選戰。立委柯志恩及全國農會理事長蕭漢俊等人為黃韻涵披彩帶、送粽子，陸淑美致詞後將麥克風象徵性「交棒」給女兒黃韻涵，期待國民黨市長參選人柯志恩及女兒黃韻涵雙雙順利高票當選。

國民黨提名黃韻涵參選高雄市第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）市議員，黃韻涵今早在岡山路上的勵志新城1樓成立競選辦公室。據了解，勵志新城是舊眷村改建社區，戶數逾2千戶，黃韻涵在此設辦公室，就近聆聽選民心聲、拉近距離，今天僅是成立茶會，9月將另辦成立大會。

上午10時，立委柯志恩親自為黃韻涵披掛競選綵帶，國民黨高雄市黨部副主委張平海授予黨旗，全國農會理事長蕭漢俊及岡山區農會總幹事黃聖達分贈包子、粽子及鳳梨，祝福「包中」、「旺來」。

議員陸淑美表示從政40年，眾多鄉親的支持是她的最有力的後盾，所以她從不感覺孤單，女兒「走毋知路」決定參選，她身為母親理應給予支持，未來她會專注當柯志恩的第一號助選員及女兒黃韻涵的不領錢志工，懇請鄉親繼續支持黃韻涵，讓服務不打折、建設不中斷。

黃韻涵說，自己是本屆第三選區唯一岡山區的在地子弟，特別選在勵志新城旁成立競選總部，不僅象徵深耕地方的決心，也代表國民黨新世代力量正式接棒，希望以「青年問政、溫暖服務」的精神，為地方注入更多活力與希望。

岡山勵志新城位處省道台一線旁，總戶數逾2千300戶，議員參選人黃韻涵特別把競選辦公室設在這裡。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市黃復興黨部主委、高市黨部副主委張平海（左）授予黨旗，象徵黃韻涵今日將起承擔責任與使命。記者徐白櫻／攝影

國民黨第三選區議員參選人黃韻涵（右三）今天成立競選總部，立委柯志恩（右四）率「KK政線」多位議員跨區相挺。記者徐白櫻／攝影