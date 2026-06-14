屏東縣第一選區屏東市藍營7人搶提名 唐玉琴宣布退選牽動選情

屏東縣議員第一選區屏東市國民黨原有7人登記參選，拿下這屆最高票的民進黨縣議員梁育慈轉戰市長選舉，綠營提名保守，現任無黨籍也不容小覷。國民黨屏東縣黨部近日協調後，前縣議員唐玉琴為團結勝選、顧全大局，退出黨內提名不參選。檯面表態參選16人，搶攻12席次。

國民黨屏東縣黨部指出，第一選區屏東市原7人登記爭取提名，經縣黨部與地方人士多次協調溝通後，前議員唐玉琴基於團結勝選、顧全大局的理念，退出黨內提名作業。

藍營第一選區7人登記爭取提名，包括現任陳揚、黃明賢、蘇姿婷，前縣議員唐玉琴、前縣議員陳哲蕙、市民代表任峻賢、前市民代表方華雄。

藍營為此舉行兩次協調會，第一次協調會決議暫時開放提名，二周後再研議。本月9日開第二次協調會，前縣議員唐玉琴宣布退選。唐玉琴說，她在審慎思考後，放下個人規畫，以大局為重，尊重黨內提名機制。

第一選區屏東市要選出12席，其中有3席婦女保障，本屆國民黨4席、民進黨3席、無黨籍5席，但都沒有用到婦女保障名額。

民進黨在下屆選舉原提名6人，但因民進黨徵召梁育慈選參選屏東市長，5人參選，分別為現任李世斌、方一祥、前縣議員李清聖、首次參選蔡侑庭、市民代表饒怡君，綠營提名保守策略。

無黨籍現任議員包括蔣家煌、張平原、林明順、蔣月惠力拚連任，且實力不容小覷，現任鄭清原則不能再參選；民眾黨部分黨部主委林育先參選。第一選區表態參選現階段高達16人，藍營6人、綠營5人、無黨籍4人、民眾黨1人，堪稱議員選戰一級戰區