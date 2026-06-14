快訊

美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

3.8元腰斬剩1.92元！他拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

搭飛機容易噁心、胃不舒服？ 專家推薦喝薑汁汽水原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣第一選區屏東市藍營7人搶提名 唐玉琴宣布退選牽動選情

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員第一選區屏東市國民黨原有7人登記參選，黨部近日協調後，前縣議員唐玉琴為團結勝選、顧全大局，退出黨內提名不參選。圖／國民黨屏東縣黨部提供
屏東縣議員第一選區屏東市國民黨原有7人登記參選，黨部近日協調後，前縣議員唐玉琴為團結勝選、顧全大局，退出黨內提名不參選。圖／國民黨屏東縣黨部提供

屏東縣議員第一選區屏東市國民黨原有7人登記參選，拿下這屆最高票的民進黨縣議員梁育慈轉戰市長選舉，綠營提名保守，現任無黨籍也不容小覷。國民黨屏東縣黨部近日協調後，前縣議員唐玉琴為團結勝選、顧全大局，退出黨內提名不參選。檯面表態參選16人，搶攻12席次。

國民黨屏東縣黨部指出，第一選區屏東市原7人登記爭取提名，經縣黨部與地方人士多次協調溝通後，前議員唐玉琴基於團結勝選、顧全大局的理念，退出黨內提名作業。

藍營第一選區7人登記爭取提名，包括現任陳揚、黃明賢、蘇姿婷，前縣議員唐玉琴、前縣議員陳哲蕙、市民代表任峻賢、前市民代表方華雄。

藍營為此舉行兩次協調會，第一次協調會決議暫時開放提名，二周後再研議。本月9日開第二次協調會，前縣議員唐玉琴宣布退選。唐玉琴說，她在審慎思考後，放下個人規畫，以大局為重，尊重黨內提名機制。

第一選區屏東市要選出12席，其中有3席婦女保障，本屆國民黨4席、民進黨3席、無黨籍5席，但都沒有用到婦女保障名額。

民進黨在下屆選舉原提名6人，但因民進黨徵召梁育慈選參選屏東市長，5人參選，分別為現任李世斌、方一祥、前縣議員李清聖、首次參選蔡侑庭、市民代表饒怡君，綠營提名保守策略。

無黨籍現任議員包括蔣家煌、張平原、林明順、蔣月惠力拚連任，且實力不容小覷，現任鄭清原則不能再參選；民眾黨部分黨部主委林育先參選。第一選區表態參選現階段高達16人，藍營6人、綠營5人、無黨籍4人、民眾黨1人，堪稱議員選戰一級戰區

屏東縣議員第一選區屏東市國民黨原有7人登記參選，黨部近日協調後，前縣議員唐玉琴為團結勝選、顧全大局，退出黨內提名不參選。圖／報系資料照
屏東縣議員第一選區屏東市國民黨原有7人登記參選，黨部近日協調後，前縣議員唐玉琴為團結勝選、顧全大局，退出黨內提名不參選。圖／報系資料照

屏東 屏東縣 梁育慈

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

人物側寫／單親媽媽陳素月 問政風格接地氣

洪翊桓驟逝留下職缺 彰化芳苑農會總幹事補選4強競爭

藍白聯手！選罷法修正案「高虹安條款」三讀通過

相關新聞

南投竹山瑞龍瀑布上游驚現堰塞湖 積水已達10萬公噸

受持續豪雨影響，南投竹山瑞龍瀑布園區上游加走寮溪發生邊坡崩塌，縣府昨天得知河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，緊急成立緊急應變小組，但今天評估已出現自然溢流，且大規模崩塌風險較低，但蓄水量仍達約10萬公噸，將持續關注。

新莊地藏庵文武大眾爺今暗訪 500警備空拍機防攻擊臂盾防衝突

新莊地藏庵年度遶境活動今天登場，新莊警分局事前辦理多次演練與實境模擬操演，今將投入約500名警力，對於任何藉宗教活動名義從事暴力滋事、聚眾鬥毆、妨害公務或其他違法行為，警方也宣示將迅速採取必要執法作為，依法究辦到底絕不寬貸。

屏東縣第一選區屏東市藍營7人搶提名 唐玉琴宣布退選牽動選情

屏東縣議員第一選區屏東市國民黨原有7人登記參選，拿下這屆最高票的民進黨縣議員梁育慈轉戰市長選舉，綠營提名保守，現任無黨籍也不容小覷。國民黨屏東縣黨部近日協調後，前縣議員唐玉琴為團結勝選、顧全大局，退出黨內提名不參選。檯面表態參選16人，搶攻12席次。

洪翊桓驟逝留下職缺 彰化芳苑農會總幹事補選4強競爭

彰化縣農會4月27日率鄉鎮市農會總幹事洪翊桓赴英國進行農業考察，預計5月9日返台，未料在參訪期間驟逝，留下原定至2029年3月才屆滿的總幹事職缺，也讓地方農會權力版圖再度掀起角力。彰化縣府目前已啟動候聘遴選程序，共有4人完成登記，形成4搶1局面。

「苗栗幣」7月9日發行 民代期待使用者行為數據分析擴大效益

苗栗幣7月9日發行在即，今年預計500萬元規模，數位點數一比一，可以到逾200家特約商店折抵消費，明年台灣燈會在苗栗，並加入交通等連結，成為生活全方位平台，民代期待使用者行為數據分析擴大效益。

斑馬線亮起來！強化路口安全 新北民代籲強化行人照明警示

新北市近年持續推動行人安全改善措施，行穿道事故仍偶有發生。議員指出，許多事故發生在夜間或視線不佳時段，建議市府引進行穿線專用照明系統及斑馬線投影燈，提升駕駛對行人的辨識度，降低事故發生風險。市府借鏡國外做法，去年9月在板橋捷運府中站1號出口試辦設置行人地面警示燈，透過LED地磚與行人號誌同步變色，即時提醒行人號誌燈號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。