信仰與排灣文化融合 泰武鄉打造耶穌瞭望台 部落新地標

屏東縣泰武鄉轄內有排灣族、魯凱族聖山北大武山，有著豐厚排灣族文化底蘊與族語古謠，泰武鄉公所打造新的入口意象，結合宗教信仰與傳統文化的「耶穌瞭望台」，認識原鄉文化魅力，成為部落新地標。

耶穌瞭望台昨下午舉行啟用儀式，原民會主委曾智勇說，排灣族有珍貴族語古謠文化，泰武鄉公所在原民會支持下推動部落環境美學與文化景觀營造，入口意象耶穌瞭望台啟用，配合原鄉意象形塑工程，以宗教、傳統文化做為為建置主軸，形塑部落精神地標，提升公共環境景觀與文化識別。

立委伍麗華出席「耶穌瞭望台」揭幕儀式，伍麗華說，當無人機緩緩放下標語時，全場目光聚焦。接著，由泰武古謠傳唱（TBT）以詩歌「如鹿切慕溪水」揭開序幕，藍天、白雲、耶穌像、歌聲，那個畫面，美得像一幅會流動風景，也為地方創造不同亮點。

原民會表示，未來研定「族語部落示範計畫」，期整合各項族語推動資源，營造以族語為主要溝通語言之生活場域，將族語融入家庭生活、部落公共事務、文化活動及社區網絡，建構族語永續發展環境，以提升族人日常族語使用頻率及族語使用意識，落實族語生活化目標。

屏東縣泰武鄉公所打造新入口意象，結合宗教信仰與傳統文化的「耶穌瞭望台」，認識原鄉文化魅力，成為部落新地標。圖／原民會提供