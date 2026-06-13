澎湖五德石滬小魚群擱淺 民眾潮間帶圍觀

澎湖五德一處石滬，今天海水退潮時，罕見出現有大量的臭肚等小魚群受困擱淺在滬內的淺灘中，等待海水漲潮再洄游，頓時吸引民眾的圍觀。

澎湖海域的潮汐，也是俗稱開始「走流」，因此，今天底潮雖在下午3時30分許，天氣炎熱，但潮間帶上，民眾配合海水退潮之際，紛紛下海在潮間帶抓魚、撿螺拾貝等漁事，有石滬的滬主則前往巡滬，潮間帶可見人潮。

今天下午有民眾下海在馬公五德海域的一處石滬內，意外在滬內的淺灘區，發現受困擱淺的成群的臭肚魚（俗稱加冬）、秋姑、婉米等洄游性小魚群，橫躺在淺水區內，由於天氣酷熱，小魚群都呈現奄奄一息。

漁民指出，這些受困擱淺在石滬內淺灘的小魚群，是在海水漲潮時，洄游至岸際覓食海藻等，等海水退潮之際，來不及游出而受困，要等到海水漲潮之後再回到大海洄游。

「石滬」在澎湖沿岸潮間帶上，以玄武岩所堆砌而成，作為魚群的陷阱，是澎湖最傳統的捕魚方式之一，在澎湖全島各沿岸潮間上，都有大小不一的石滬群，全縣估計有900多座石滬，大部分都保護或修復完好，但有少部分已遭淤沙掩埋，其中白沙吉貝嶼海域有90餘座最多，滬主會輪流巡滬，不時都會傳出有巷鰹魚、拉輪或紅魽等魚群受困有所斬獲。