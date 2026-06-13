金門年清2百公噸海廢 國家海洋日活動籲減塑

金門縣政府今天舉辦國家海洋日環境教育活動，盼提升民眾對海廢等議題重視，並將減塑等理念落實於日常生活。據環保局統計，金門近3年來每年清理海廢均超過200公噸。

金門縣政府今天在風獅爺商店街舉行「2026國家海洋日－無塑生活．潔淨海洋」環境教育活動，除有民國114年度環保艦隊年度評比表揚，現場也進行海廢藝術手作課程、播放環保主題動畫影片等活動。

金門縣副縣長陳祥麟出席致詞表示，金門四面環海，海洋資源對金門非常珍貴，今天活動名稱是「無塑生活．潔淨海洋」，就是因為海洋中有大量海廢，連食物也受其影響，如吃進塑膠的魚類也會進到人類體內，「整體是息息相關的」。

陳祥麟說，金門海岸有許多大陸漂來保麗龍、浮筒等海洋垃圾，除與民間企業合作將海廢製成可循環再利用產品，社區也會將漂來浮筒製成藝術品。

環保局透過新聞稿表示，期望藉由國家海洋日活動，提升民眾對海洋廢棄物及海洋污染議題重視，將減塑、淨海及資源循環等環保理念落實於日常生活，共同維護海洋環境永續發展。

根據環保局提供資訊，環保局辦理海岸巡查及海洋廢棄物清理作業，112年至114年每年清理量分別為213.2459公噸、214.0783公噸及205.6532公噸；115年截至5月底，已清理76.7829公噸。

環保局表示，將持續投入海洋環境維護工作，並透過淨灘活動及環境教育宣導，結合民眾與民間團體力量，共同守護金門海岸及海洋生態環境。