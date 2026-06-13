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蔡英文高雄宮廟參香 熱情民眾舉牌邀一起爬山

中央社／ 高雄13日電
前總統蔡英文（前中）。中央社資料照
前總統蔡英文（前中）。中央社資料照

前總統蔡英文今天一早南下高雄參加多場活動，先出席高雄醫學大學畢業典禮，隨後赴三民區聖何宮、覆鼎金保安宮參香祈福。所到之處擠滿民眾，有熱情民眾還舉牌邀蔡英文「一起爬山」。

蔡英文離開高醫大後，約上午9時58分許抵達三民區聖何宮，廟前廣場早已聚集大批等候民眾，現場氣氛熱絡。她在高雄市長陳其邁、民進黨籍立委賴瑞隆、邱議瑩、李昆澤等人陪同下，進入廟內參香祈福。

蔡英文隨後走到廣場與民眾互動，展現十足親和力。其中有一名孩童拿著6年前與她的合照再度合影，家長說，「小英總統很親民，當時孩子還在吃奶嘴。」廟方表示，這次是蔡英文第4度來訪，十分歡迎她到來，並感到相當光榮。

結束聖何宮行程後，蔡英文前往覆鼎金保安宮，抵達時受到守候多時的民眾熱情歡呼，有民眾高舉「小英總統，一起爬山吧！」手舉牌打招呼，蔡英文也與不少民眾合影拍照。

蔡英文參香後也將匾額送給廟方，並與廟方人員、地方團體與里長等合影留念。

賴瑞隆會後接受媒體聯訪時說，很感謝蔡英文一直以來對高雄建設的支持，這是蔡英文近期第3度來到高雄，三民區過去也是蔡英文勝選的地點，更感謝她除了參香外，也為自己加油打氣。

聯訪前有支持民眾贈送粽子、包子給賴瑞隆，並高喊「賴市長包中」。

蔡英文 高雄 邱議瑩

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