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PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣 逾千人挑戰最美海灣

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣今天上午登場，來自世界各國的游泳好手將下水爭奪世界賽門票。圖／澎湖縣府提供
PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣今天上午登場，來自世界各國的游泳好手將下水爭奪世界賽門票。圖／澎湖縣府提供

OCEANMAN國際開放水域賽事今年首度與邁入第24年的泳渡澎湖灣結合，由地方傳統賽事取得國際官方授權並升級為「國際版」，成為世界巡迴賽站點之一，吸引了上千名來自世界各地的游泳好手，首日賽程由10公里國際組與2公里挑戰組率先開游，選手將在碧海藍天中挑戰自我，爭奪前往多明尼加世界錦標賽的門票。

清晨不到7點，馬公市帆船訓練中心前廣場已湧入大批來自全球與全台各地的參賽選手，在教練帶領下進行熱身，上午7時30分，最受矚目的150名10公里國際組選手在鳴笛聲中依序躍入水中，挑戰繞行觀音亭海域5圈的艱難賽程，隨後，2公里挑戰組選手也接續出發，橘、紫色泳帽與湛藍海面相映，場面壯觀。

澎湖縣副縣長林皆興出席開幕式時表示，「泳渡澎湖灣」今年特別升級為國際版，賽程拉長為2天，並首度增設10公里的極限挑戰組別。

林皆興指出，今年賽事也特別邀請金門、台北、南投等運動策略聯盟城市的代表共同襄盛舉，積極響應澎湖推動的「運動觀光城市」理念，他除了叮囑選手注意海上安全、爭取佳績外，也歡迎大家在賽後暢遊澎湖、品嘗在地美食。

澎湖縣府教育處指出，泳渡澎湖灣賽事今年正式取得OCEANMAN國際官方授權，成為其全球巡迴賽（World Series）的重要站點，成功與西班牙、義大利、波士頓等國際知名水域一同列入全球賽事行事曆。

值得一提的是，本次賽事各分齡組前10名、以及身障組前3名，將可直接取得在多明尼加舉辦的OCEANMAN世界錦標賽（World Championship）參賽資格，讓台灣的海洋體育實力有機會在加勒比海耀眼國際。

為配合運動觀光推廣，主辦單位也在現場貼心準備澎湖在地特色美食，包括炸丁香、花枝丸及仙人掌冰等經典小吃，讓選手在賽後補充體力，體驗澎湖在地風情。

澎湖縣府表示，明天將接續進行5公里泳渡組、5公里立式划槳SUP、兒童與親子體驗組，以及3人500公尺接力體驗組等多元賽事，歡迎澎湖鄉親與遊客前往觀音亭海域觀賽，一同為各國選手加油。

PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣今天上午登場，來自世界各國的游泳好手將下水爭奪世界賽門票。圖／澎湖縣府提供
PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣今天上午登場，來自世界各國的游泳好手將下水爭奪世界賽門票。圖／澎湖縣府提供

PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣今天上午登場，來自世界各國的游泳好手將下水爭奪世界賽門票。圖／澎湖縣府提供
PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣今天上午登場，來自世界各國的游泳好手將下水爭奪世界賽門票。圖／澎湖縣府提供

PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣今天上午登場，來自世界各國的游泳好手將下水爭奪世界賽門票。圖／澎湖縣府提供
PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣今天上午登場，來自世界各國的游泳好手將下水爭奪世界賽門票。圖／澎湖縣府提供

澎湖 多明尼加

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