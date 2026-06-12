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快關窗！本洲工業區工廠大火 汙染物北飄影響岡山路竹阿蓮3行政區
高雄市本洲工業區廢棄物處理廠綠大實業今晚發生大火，廠房陷入火海，現場不時傳出爆炸聲響，大量濃煙直竄天際，警消正在灌救中。環保局示警，汙染物往北方擴散，預估影響區域包括岡山、路竹、阿蓮3行政區，呼籲民眾盡量待在室內，緊閉門窗減少外出，如需外出應佩戴口罩。
環保局指出，今晚岡山工廠火警，消防單位已進駐搶救，受偏南風影響，火警產生的汙染物往北方遞散，岡山、路竹及阿蓮地區空氣品質恐受影響，周邊居民若聞到異味或發現空氣品質惡化，應提高警覺，提醒民眾待在室內、緊閉門窗、減少外出。
環保局也將持續監測空氣品質變化，掌握汙染擴散情形，必要時發布最新警示資訊。據了解，起火的綠大實業為廢棄物處理業者，自2008年以來已有超過15次遭裁罰紀錄。
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