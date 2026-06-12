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金大進入社區推守護地圖 盼災害發生時鄰里互助

中央社／ 金門12日電

金門大學長照系與古寧頭社區合作「社區守護地圖」，將標示優先關懷長者、避難資源等。金大健康護理學院長謝嫣娉說，完成後會至社區推廣，盼住戶有能力在災害時協助鄰里。

「社區守護地圖」計畫由金門大學長期照護學系學生進到古寧頭社區，社區志工帶領進行社區踏查與住戶訪視，再於地圖上標示道路、建築現況與獨居、行動不便長者及避難路線等資訊。

謝嫣娉今天接受中央社記者採訪表示，此計畫已完成南山、北山聚落調查，預計下半年會再將古寧頭較外圍地區納入，最後產出完整地圖資訊，除提供社區使用，在災害發生時能更直覺尋找有需求者，也會進入社區向住戶推廣。

謝嫣娉說，災害發生時除公部門、社區發展協會人員與志工協助救災，如健康住戶有能力帶著鄰近行動不便者一起前往避難場所，社區面對災害會更穩定、有韌性，「金門宗族有穩定的人際連結，住戶間互助情形很常見，如有告知相關資源，屆時能更快上手。」

她表示，待地圖製作完成後，也盼社區能使用地圖配合每年的防災演練使用，再進行內容調整及資訊更新。

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗指出，發生如水災等災害時，社區會組織小組進行疏散、設置避難場所等工作，而製作「社區守護地圖」能讓資訊更流通，更容易知道哪個地方需要幫助。

金門

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