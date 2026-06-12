台積電供應鏈進駐屏科園區 魏哲家喊話：缺人才、縣府增加教育能量

屏東科學園區今迎來半導體供應鏈專區聯合動土典禮，賴清德總統、台積電董事長魏哲家等親臨現場。魏哲家說，台積電感謝供應鏈夥伴們，總統跟他說，土地、水電不會缺，「但我們還是缺人才」，希望屏東縣府更努力增加人口、教育能量。

魏哲家今致詞說，很榮幸總統邀請他來特殊場合，為什麼特殊？「各位可能不知道，台積電今天小有成就，除自己努力外，其實也有些供應鏈合作夥伴跟我們一起打拚好幾十年，如果沒有他們，台積電今天沒有這樣子的成就，我特別感謝供應鏈夥伴們，也感謝屏東縣政府提供土地，讓所有供應鏈夥伴長遠發展，這對台積電是非常重要」。

魏哲家說，接受總統邀請來到這裡，看到下這麼大雨，心裡非常高興。上個月還在想水怎麼辦？要不要啟動水車？一直都有準備，還好下了大雨，而且總統剛才也跟他說，有一個很大的計畫，要將所有的水庫串聯一起，他以後就不用再說土地水電會缺。

「但是我們還是缺人才」，魏哲家說，還是希望屏東縣政府更努力增加人口，而且要增加教育能量，屏東孩子才有足夠人數支援台積電與台積電供應鏈夥伴們。

魏哲家說，對半導體的要求台灣一定是最重要地方，這裡面有供應鏈夥伴的功勞，希望跟他一起努力，讓台灣變成世界上最重要的地方，這當然除政府支持，給他們足夠的水電，在這裡長遠發展，謝謝賴總統引導與支持。

屏東科學園區半導體供應鏈專區占地28公頃，由台積電公司及其廠務供應鏈廠商，現有7家廠商，包括華懋科技、安葆電能等。

台積電進駐後將興建多元服務中心，設置驗證實驗室及培訓中心，引進機電、氣體化學品、水處理、自動化等廠務供應鏈廠商，打造台灣首個以「建設晶圓廠房及設施」為核心產業聚落，強化台灣建廠供應鏈體質，將建構更具韌性、反應更靈活的在地體系。

國科會表示，屏東是「大南方新矽谷推動方案」最南端的城市，屏科半導體供應鏈專區的建置，將半導體供應鏈向屏東延伸，從設計、模組化製造、檢測驗證，智能倉儲到全球發貨一站式服務，強化台灣建廠供應鏈體質與能力。透過台積電人才培訓中心開設培訓計畫，吸引更多在地年輕人或轉職人力進入高科技廠務領域，有效緩解高科技設施技術人才短缺問題，帶動地方產業升級與就業成長，吸引優秀人才返鄉及留鄉發展。

屏東科學園區今迎來半導體供應鏈專區聯合動土典禮，台積電董事長魏哲家出席。記者劉學聖／攝影

屏東科學園區今迎來半導體供應鏈專區聯合動土典禮，台積電董事長魏哲家（右二）出席。記者劉學聖／攝影