金門攜手中央及地方單位推區域聯防 護消防職安

屏東科學園區今迎來半導體供應鏈專區聯合動土典禮，賴清德總統、台積電董事長魏哲家等親臨現場。魏哲家說，台積電感謝供應鏈夥伴們，總統跟他說，土地、水電不會缺，「但我們還是缺人才」，希望屏東縣府更努力增加人口、教育能量。

2026-06-12 14:24