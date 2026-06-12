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下雨也不缺席！高雄鳳山長輩剪髮、塗指甲 感受端午節溫馨

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
人安基金會鳳山平安站今日上午舉辦「寒士慶端午」送暖活動，不少人冒雨出門，甚至直接穿著雨衣參與活動。記者徐白櫻／攝影
人安基金會鳳山平安站今日上午舉辦「寒士慶端午」送暖活動，不少人冒雨出門，甚至直接穿著雨衣參與活動。記者徐白櫻／攝影

為迎接端午佳節到來，人安基金會鳳山平安站今日上午舉辦「寒士慶端午」送暖活動，安排健檢、義剪、美甲等項目，邀請弱勢朋友到鳳山北極殿提早歡度佳節，最後送上170份粽子及健康包，象徵祝福及佳節平安。

鳳山平安站指出，今日活動獲得民生醫院、高雄美容公會、指愛玩美、方舟就業服務協會、亮亮珠拉丁舞蹈團及經絡老師等單位熱心響應，提供義診、義剪與就業輔導，用實際行動陪伴街頭最弱勢的一群人迎接端午。

活動上午10時展開，鳳山地區大雨滂沱，仍有不少受邀者冒雨出門，排隊剪頭髮、塗指甲油及參與趣味競賽，主辦單位除發送關懷禮品、旅行袋，也準備大樂透彩券，每人一份，希望讓弱勢朋友享有一份重生的希望。

今日活動中有位78歲楊姓男義工特別受關注，因為他是罹癌街友，曾因經濟困窘放棄治療，人安基金會鳳山平安站人員發現後，協助轉介醫院社工部，讓他順利獲得醫療支援，所以今日現身「寒士慶端午」送暖活動，一起回饋社會。

人安基金會鳳山平安站今日上午舉辦「寒士慶端午」送暖活動，美甲項目非常受歡迎，活動開始就吸引多人排隊。記者徐白櫻／攝影
人安基金會鳳山平安站今日上午舉辦「寒士慶端午」送暖活動，美甲項目非常受歡迎，活動開始就吸引多人排隊。記者徐白櫻／攝影

端午節 鳳山

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