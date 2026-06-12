聽新聞
0:00 / 0:00
下雨也不缺席！高雄鳳山長輩剪髮、塗指甲 感受端午節溫馨
為迎接端午佳節到來，人安基金會鳳山平安站今日上午舉辦「寒士慶端午」送暖活動，安排健檢、義剪、美甲等項目，邀請弱勢朋友到鳳山北極殿提早歡度佳節，最後送上170份粽子及健康包，象徵祝福及佳節平安。
鳳山平安站指出，今日活動獲得民生醫院、高雄美容公會、指愛玩美、方舟就業服務協會、亮亮珠拉丁舞蹈團及經絡老師等單位熱心響應，提供義診、義剪與就業輔導，用實際行動陪伴街頭最弱勢的一群人迎接端午。
活動上午10時展開，鳳山地區大雨滂沱，仍有不少受邀者冒雨出門，排隊剪頭髮、塗指甲油及參與趣味競賽，主辦單位除發送關懷禮品、旅行袋，也準備大樂透彩券，每人一份，希望讓弱勢朋友享有一份重生的希望。
今日活動中有位78歲楊姓男義工特別受關注，因為他是罹癌街友，曾因經濟困窘放棄治療，人安基金會鳳山平安站人員發現後，協助轉介醫院社工部，讓他順利獲得醫療支援，所以今日現身「寒士慶端午」送暖活動，一起回饋社會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。