聽新聞
0:00 / 0:00
守護陸蟹 小琉球美人路段夜間部分時段即起封路至8月底
每年5月至10月是小琉球迎來大量陸蟹媽媽抱卵過馬路奔向大海釋幼季節，正逢旅遊旺季，陸蟹從陸域海岸林經由環島公路及水溝，跨越重重困難前往海岸邊完成繁衍使命，形成獨有生態鏈及海洋資源。
琉球鄉環島公路上常遭路殺「蟹餅」，根據2025年統計發現「蟹餅」路段為環島公路落日段（629隻）、山豬溝段（585隻）和美人段（537隻）三處最多；不過志工成功守護陸蟹過馬路也有1240隻。今2026年截至5月31日全島陸蟹遭路殺事件累計204隻，保護行動刻不容緩。
大鵬灣國家風景區管理處與在地協會、陸蟹志工合作即日起起至同年8月31日止，每天晚上7時到10時在美人路段（約1200公尺）封路護蟹。因逢梅雨季節，時有偶發性豪大雨或遇颱風來襲，在幫助陸蟹的同時，也須顧及管制人員安全及辛勞，屆時彈性調整出勤時間。
鵬管處呼籲，以「徒步」代替騎車開車，親身參與這項低碳、環保且對生態環境友善的守護行動。
鵬管處也持續與海洋保育署、墾丁國家公園管理處、屏東縣政府、在地行政機關以及NGO團體共推永續觀光。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。