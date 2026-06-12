守護陸蟹 小琉球美人路段夜間部分時段即起封路至8月底

每年5月至10月是小琉球迎來大量陸蟹媽媽抱卵過馬路奔向大海釋幼季節，正逢旅遊旺季，陸蟹從陸域海岸林經由環島公路及水溝，跨越重重困難前往海岸邊完成繁衍使命，形成獨有生態鏈及海洋資源。

琉球鄉環島公路上常遭路殺「蟹餅」，根據2025年統計發現「蟹餅」路段為環島公路落日段（629隻）、山豬溝段（585隻）和美人段（537隻）三處最多；不過志工成功守護陸蟹過馬路也有1240隻。今2026年截至5月31日全島陸蟹遭路殺事件累計204隻，保護行動刻不容緩。

大鵬灣國家風景區管理處與在地協會、陸蟹志工合作即日起起至同年8月31日止，每天晚上7時到10時在美人路段（約1200公尺）封路護蟹。因逢梅雨季節，時有偶發性豪大雨或遇颱風來襲，在幫助陸蟹的同時，也須顧及管制人員安全及辛勞，屆時彈性調整出勤時間。

鵬管處呼籲，以「徒步」代替騎車開車，親身參與這項低碳、環保且對生態環境友善的守護行動。

鵬管處也持續與海洋保育署、墾丁國家公園管理處、屏東縣政府、在地行政機關以及NGO團體共推永續觀光。

每年5月至10月是小琉球迎來大量陸蟹媽媽抱卵過馬路奔向大海釋幼季節，又遇旅遊旺季，鵬管處與在地協會、陸蟹志工合作即日起起至同年8月31日止，每天晚上7時到10時在美人路段（約1200公尺）封路護蟹。圖／鵬管處提供

每年5月至10月是小琉球迎來大量陸蟹媽媽抱卵過馬路奔向大海釋幼季節。圖／鵬管處提供

每年5月至10月是小琉球迎來大量陸蟹媽媽抱卵過馬路奔向大海釋幼季節。圖／鵬管處提供

每年5月至10月是小琉球迎來大量陸蟹媽媽抱卵過馬路奔向大海釋幼季節。圖／鵬管處提供