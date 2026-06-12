高雄計程車午休免費停擴至4小時 司機讚「終於能好好吃頓飯」

高雄市原本開放中午十二時至下午二時讓計程車免費停入路邊停車格，方便司機用餐、午休，市府為體恤司機辛勞，已加碼兩小時，調整為上午十一時至下午三時，不少司機叫好，表示四小時的休息時間「午餐終於可以好好吃一頓飯」。

計程車司機每日長時間駕車營業，中午時段休息、用餐都不方便，有人為節省停車費，違規停車甚或吃飯時囫圇吞棗，交通局二○一○年起實施中午十二時至下午二時免費停放路邊停車格（不含高費率格位）措施；不過全國汽車駕駛人權益聯盟協會上月赴市府抗議時表示，兩小時停放時間無法完整休息。

一名司機說，中午通常會找個車位休息十至廿分鐘，但現在市區普設智慧車格，一停入就計價，增加司機開車成本，不少人不得已冒著違停被罰的風險，隨地扒吃便當，不能好好吃一頓飯。

全國汽車駕駛人權益聯盟協會表示，數十年來高雄只提供中午兩小時讓計程車司機免費停車，有人找不到車位，臨停一下上廁所就遭拖吊，希望市府能重視職業駕駛的基本人權與生理需求。

交通局表示，十日起已放寬豁免停車時數達四小時，智慧停車系統也會增加計程車牌辨識功能；此外，全市設置一七六處、三六五席計程車招呼站，供司機排班時在車上短暫休息，公車轉運站也有候車座椅可供休息，多數司機於載客空檔也能回到排班地或車隊據點小憩。