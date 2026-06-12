福利加碼做半套？高雄特約計程車僅占3成 敬老卡難預約

高雄敬老卡七月起用於特約計程車的扣抵點數由五十元升至八十五元，但全市九千六百輛計程車僅三千餘輛加入特約計程車，僅約三成，計程車司機因需負擔讀卡裝機費、月租費和轉帳手續費，多半不願加入。民代指特約計程車僧多粥少，全市多處醫院排班車隊均未加入，敬老卡福利大打折扣。

交通局表示，目前多數車隊已自行吸收系統設定費和月租費，不會向司機收取，市府會持續溝通，調降手續費；也與衛生局合作，在各醫院設置平板電腦叫車系統，讓長者直接預約特約計程車，高雄車站、左營高鐵站的排班車隊目前都是特約計程車。

高雄特約計程車隊為台灣大車隊、yoxi車隊、凱旋大都會車隊，共三二七二輛，去年搭乘人次達廿二萬八千。不過許多長者抱怨，想使用敬老卡搭特約計程車常預約不到，有些也沒裝讀卡機。吳姓長者並說，各大醫院排班車大多不是特約計程車，無法用敬老卡，福利等同做半套。

一名計程車駕駛說，讀卡機裝機設定費約六百元至八百元，每月還需付近兩百元月租費，「收現金就沒這些額外負擔」，且敬老點數由車隊提撥給司機，撥款時程最長耗時三個月。

副議長曾俊傑表示，很多長者打電話或使用App預約，始終忙線，提早預約還要付「預約服務費」。議員陳慧文則說，社會局發放四十二萬張敬老卡，平均一輛特約車需服務一○五個敬老卡持有者，且目前刷卡機與帳務系統只能由車隊申請安裝，全市約三八○○輛個人計程車無法加入。議員黃文益更表示，特約計程車請款需負擔百分之二點五的手續費，以五百元車資為例，實領四八七元，壓縮收入。

交通局長張淑娟表示，七月敬老卡增加扣抵點數後，應能提升民眾使用率，計程車業者評估獲利，可提升加入特約車輛意願，今年七月特約計程車將增至四千輛，並增加兩個車隊，業者未來免負擔裝機費，系統設定費也由一千元降至六百元，綁約期五年降為三年。