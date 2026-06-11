法國國會議員拜會澎湖縣府 盛讚島嶼風貌

法國國民議會外交委員會書記、友台小組議員游蘇法等人今天拜會澎湖縣政府，雙方針對觀光推動及台法合作等議題進行交流，訪團對於澎湖獨特的島嶼風貌與人文特色表達讚許。

法國國民議會外交委員會書記游蘇法（EstelleYoussouffa）、法國國民議會國防工業研究小組副主席高希優（Thomas Gassilloud），以及法國國民議會法制委員會議員曼蘇芮（Hanane Mansouri）等一行人，今天下午拜會澎湖縣政府，副縣長林皆興親自接待，對法國國會長期以來以具體行動支持台灣表達誠摯感謝，也期待未來持續深化雙方交流合作。

林皆興透過圖冊介紹澎湖獨特的自然地景與人文特色，並分享今年澎湖國際海上花火節與知名IP「七龍珠Z」合作內容，致贈七龍珠紀念扇，讓法國貴賓感受澎湖的觀光魅力與創意活力。

林皆興表示，他曾造訪法國著名景點聖米歇爾山，對當地隨潮汐變化呈現不同風貌的島嶼景觀，以及極具特色的教堂印象深刻。他也提到，澎湖是「世界最美麗海灣組織」成員之一，而該組織正是發源於法國，顯示台法兩國在海洋保育、美麗海灣推廣及永續發展等，擁有深厚的合作基礎。

游蘇法表示，這是她第2次訪問台灣、首次造訪澎湖。由於台灣是一個由眾多島嶼組成的地方，希望能親自走訪每一座島嶼，深入了解不同地區的風土民情。去年她到訪台灣本島，今年來到澎湖，未來也希望有機會造訪其他離島。她盛讚澎湖風景優美、處處可見海景，整體環境寧靜舒適，令人留下深刻印象。