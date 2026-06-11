南北之星2號遭指抗浪性差 東引鄉代會關心

南竿東引航線6月起部分班次改由小型船舶「南北之星2號」行駛，輿論反映該船抗浪性較差容易暈船。東引鄉代會昨天至中柱港關心民眾搭乘情形，呼籲縣府應檢討該船開航標準。

南竿與東引間的島際交通航線，多年來由大型交通船「新台馬輪」與「台馬之星」擔綱，但今年連江縣政府推動新營運模式，6月至9月旺季期間，部分航班改由小型船舶「南北之星2號」行駛。根據縣府與航商合約，若當日浪高1.7公尺以上，該趟次原則改由「台馬之星」營運。

東引鄉民代表會主席陳子驎於臉書（Facebook）發文指出，地方輿論反映小船抗浪性不佳，昨天與東引鄉民代表會全體代表、東引鄉長林德建前往東引中柱港，關心民眾搭乘情形。當日浪高約1.6至1.8公尺，約101人搭乘。代表會現場詢問70人中，14人有暈船不適或嘔吐情形。

陳子驎指出，等待船舶進港過程中，不少民眾反映海象較差時乘船常有顛簸、不舒適，甚至有旅客表達下次不想來東引旅遊等負面評價，對東引觀光形象造成影響。部分旅客也因暈船不適，抵達東引後往往需要先回住宿處休息，影響旅遊行程安排。

陳子驎強調，代表會認為確保航行安全無虞下，旅客搭乘船班時的舒適度、航程穩定性及整體觀光體驗，同樣值得重視與討論，呼籲連江縣政府應檢討「南北之星2號」開航標準，從現行的浪高1.7公尺下修至1.5公尺，並視海象條件、旅客人數及運輸需求，評估大型船舶支援的可能性。

陳子驎今天接受中央社電話訪問時指出，南竿東引航線除「南北之星2號」開航標準問題外，「台馬之星」頻繁故障更是一大隱憂，該船又因機械故障，現正進廠維修。希望縣府研擬配套，若風浪較大時，以「新台馬輪」行駛「東馬東台」路線，也就是從基隆出發後，停靠東引、南竿、東引再返回基隆。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐今天告訴中央社記者，「南北之星2號」開航標準因影響層面較廣，暫無調整計畫，但會將東引鄉代會意見納入考量。至於「新台馬輪」行駛路線，因仍須考慮南竿與莒光民眾搭乘權益，若風浪過大或東引滯留旅客過多等特殊狀況，才會考慮「東馬東台」船班。