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金門太武忠烈殿將增2紀念碑 完整留存8300位陣亡將士名錄

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
端午節將至，金門縣長陳福海今天率副縣長李文良、民政處長陳國興及衛生局長李金治等人，前往海巡署金馬澎分署第九岸巡隊慰問，他還詢問關心尚義營區改建進度。記者蔡家蓁／攝影
端午節將至，金門縣長陳福海今天率副縣長李文良、民政處長陳國興及衛生局長李金治等人，前往海巡署金馬澎分署第九岸巡隊慰問，他還詢問關心尚義營區改建進度。記者蔡家蓁／攝影

端午節將至，金門縣長陳福海今天下午率副縣長李文良、民政處長陳國興及衛生局長李金治等人，前往金防部、海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、第九海巡隊、衛生福利部金門醫院等單位慰問，致贈慰問金與禮品，提前向國軍官兵、海巡人員及醫護同仁賀節，感謝第一線人員長年守護金門安全與醫療量能。

陳福海一行在金防部慰問時，受到指揮官黃先任、副指揮官李其桓、政戰副主任鄭明昌等人的熱烈歡迎，雙方並交換意見。黃先任透露，太武山忠烈殿後方正規劃設置兩座紀念碑，預計今年動工，將收錄古寧頭、大二膽及八二三等三場重要戰役陣亡將士姓名，目前已確認超過8300位烈士名錄，未來並將建立查詢系統，方便家屬及民眾追思，不必逐一尋找墓碑。

黃先任表示，相關規劃是參考美國及韓國紀念設施經驗，希望建立更完整的紀念機制，讓後人得以緬懷先烈事蹟。未來忠烈殿後方也將規劃展示空間及貴賓接待區，結合英雄事蹟展示，深化「軍民一家」精神。

陳福海則指出，今年適逢古寧頭戰役77週年，預計10月將在金湖地區舉辦大型追思法會，追悼金門歷次戰役中犧牲的兩岸將士亡靈，希望透過追思與超薦，傳達珍惜和平、避免戰火重演的理念。

稍早陳福海與李文良也前往海巡署金馬澎分署第九岸巡隊慰問，並關心尚義營區改建進度。岸巡隊長吳孟哲表示，現址原為金門知名的「五三醫院」，已爭取超過10億元經費推動營區整建，目前正進行規劃設計，預計後年動工，感謝縣府的協助與支持。

此外，針對岸巡人員在羅厝漁港執勤期間休憩空間不足問題，陳福海也允諾全力協助尋找周邊公有土地，規劃設置「太空艙」式休息設施，改善第一線海巡弟兄的工作環境。

陳福海也感謝金門醫院醫護團隊長年堅守崗位，以及國軍、海巡及空勤總隊長期投入病患後送、海域巡防及維護地方治安等工作，守護鄉親生命安全與社會安定，並提前祝福所有第一線工作人員端午佳節平安順心。

金門縣長陳福海（右）今天下午前往金防部致贈慰問金，指揮官黃先任（左）回贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）今天下午前往金防部致贈慰問金，指揮官黃先任（左）回贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海（左五）今天下午前往金防部慰問，致贈慰問金與禮品，受到熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左五）今天下午前往金防部慰問，致贈慰問金與禮品，受到熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海（左四）今天率隊，前往部立金門醫院慰問，並與醫院團隊交換意見。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左四）今天率隊，前往部立金門醫院慰問，並與醫院團隊交換意見。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海（左七）今天率副縣長李文良（左六）、民政處長陳國興及衛生局長李金治等人，前往海巡署金馬澎分署第九岸巡隊慰問，他還詢問關心尚義營區改建進度。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左七）今天率副縣長李文良（左六）、民政處長陳國興及衛生局長李金治等人，前往海巡署金馬澎分署第九岸巡隊慰問，他還詢問關心尚義營區改建進度。記者蔡家蓁／攝影

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