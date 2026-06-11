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屏東豪雨農損292萬元 西瓜最嚴重提報現金救助

中央社／ 屏東縣11日電

6月接連豪雨導致農損，屏東縣政府農業處表示，截至今天全縣農損金額新台幣292萬餘元，其中以西瓜最嚴重，已將各鄉鎮達氣象參數作物品項提報農業部辦理現金救助。

屏東縣農業處今天發布新聞稿表示，6月接連災害影響屏東縣農產品甚鉅，屏東縣長周春米指示農業處，加強聯繫各鄉鎮市公所，請各公所依規儘速將轄內災情完成統計並登錄系統，以利農業部綜整考量農產業天然災害現金救助公告作業，協助農民復耕復建。

農業處長李永文指出，因極端氣候影響，此次豪雨災害頻傳，呼籲各鄉、鎮、市長重視所轄農民權益及留意公所處理量能，必要時應加派人手辦理勘查及災情查報。另提醒農民利用「農產業天然災害現地照相APP」，拍攝記錄災後田區作物受損照片，提供公所彙整農作物災損情況，以加速資料彙整統計作業等行政程序。

李永文表示，縣府已逐步將各鄉鎮達氣象參數作物品項，包括西瓜、香瓜、苦瓜、龍鬚菜等，提報農業部辦理現金救助公告作業，以確保農民權益。

農業處統計，截至今天農損累計金額達292萬7000元，其中以西瓜損失金額73萬7000元最多，被害面積16.6公頃，分布於九如、鹽埔、長治、里港等鄉；其次為木瓜損失60萬元，被害面積15公頃，分布於長治及鹽埔鄉；接著是番石榴29萬5000元、苦瓜25萬元。

屏東 豪雨 西瓜

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