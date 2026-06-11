高雄林園養殖管線密布「水管牆」爆紅 水利局：改善中

高雄林園養殖漁業興盛，業者從海邊拉長管汲取海水至魚塭養魚，海堤布滿抽水馬達與管線，新舊水管雜亂交疊形成誇張的「水管牆」綿延數公里，近日經網友拍攝分享後成為熱議話題，遭酸「真正的管很多」。高市水利局表示，港埔及西溪海堤段已完成規畫設計，後續配合第六河川分署辦理整治工程。

南高雄林園海岸鳳鼻頭至爐濟殿公園長度約8公里，因養殖戶長期私接管線導致海堤景觀凌亂，過去北高雄的茄萣海堤也有類似問題，前市長陳菊時代編列預算整治完成。

市議員王耀裕在議會多次質詢林園養殖管線雜亂議題，他主張比照茄萣海岸線，由政府規畫共同管溝收納雜亂水管，協助林園的石斑魚苗、蝦苗繁殖業者落實水權申請，這樣才能讓水管牆走入歷史，改善沿海公共安全與景觀。

在地方反映下，高市府水利局2021年起推動林園海岸線中芸漁港至爐濟殿公園海堤整建，長度約1公里。議員王耀裕說，市府今年將針對港埔及港嘴里展開改善，剩餘頂厝及中門海堤還未計畫，希望加快速度。

當地居民說，沿海魚塭地勢低，舊管壞了沒拆又再鋪新管上去，時間一久就變成整片水管，因為是公有海岸地，大家搶著接管，又沒統一管理，才會到處都是；希望政府快點整頓，這樣就不用再怕颱風、縱火、吸毒犯偷電線或停電。

針對林園區海堤養殖管線密布問題，高市水利局說，林園海堤屬經濟部水利署第六河川分署管轄，港埔及西溪海堤段已完成規畫設計，待六河分署經費編列及用地取得期程之後再配合辦理。