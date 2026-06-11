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小琉球陸蟹繁殖季 8/31前美人路部分時段封路
小琉球陸蟹繁殖季，抱卵母蟹會遷徙到海岸釋幼，為減少路殺，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處與在地非營利組織合作，8月31日前每天晚間7時到10時美人路段封路護蟹。
鵬管處今天發布新聞稿表示，每年5月到10月小琉球陸蟹降海釋幼，也是當地旅遊旺季，鵬管處與志工合作，即日起到8月31日每天晚間7時到10時，於美人路長約1.2公里路段封路護蟹。
鵬管處說，逢梅雨季，時有偶發性豪大雨或遇颱風，幫助陸蟹時也須顧及管制人員安全及辛勞，屆時彈性調整出勤時間。
「美人洞生態廊道徒步區」去年9月下旬試辦，原預計每年5月到9月常態實行。鵬管處告訴中央社記者，考量經費與人力調度，今年縮短封路期間，未來如果經費容許，將盡量按預定期程。
依志工提供數據，去年「蟹餅」最多路段為環島公路落日段629隻、山豬溝段585隻與美人段537隻，但志工也成功守護1240隻陸蟹過馬路。今年從4月27日到5月31日，全島陸蟹遭路殺事件累計已204隻。
鵬管處表示，邀在地居民、導覽人員及遊客響應，以「徒步」代替騎車、開車，參與低碳、環境保護且生態環境友善守護行動，守護生物多樣性，鵬管處未來將持續與海洋委員會海洋保育署等公私團體，結合永續減碳旅遊策略，共推永續觀光。
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