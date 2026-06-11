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高雄客家兒童合唱團赴日交流　兩地舞獅團同台獻藝

中央社／ 高雄11日電

高雄客家兒童合唱團赴日交流，小團員們今天演唱客語歌曲並演出「客家方口獅」，和東京中華學校「東華獅隊」同台獻藝，透過面對面互動，學習尊重多元文化及拓展國際視野。

高雄市政府客家事務委員會透過新聞稿表示，高雄客家兒童合唱團今天到東京中華學校展開「見學交流」活動，兩地學生舞獅團輪番上陣，展現長期訓練成果。

高雄客家兒童合唱團成員於演出後，分批進入東京中華學校小學部，化身為一日轉學生，與東京中華學校學生並肩而坐一同上課，深化台日青少年跨國情誼。

帶團出訪的高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，來自高雄的學生走入課堂，與東京中華學校的同學一起學習、交流，透過面對面互動，孩子們將學習尊重多元文化、拓展國際視野，並建立跨國友誼。

新聞稿表示，楊瑞霞致贈一套介紹高雄客家庄的旅遊書「高雄客庄樂富遊」日文版及紙藝花燈，盼為孩子們留下共同童年回憶。

東京中華學校校長吳育珊特別頒發榮譽狀給入班學習的學生。吳育珊表示，高雄美濃區保有傳統客家文化，透過此次交流，讓中華學校孩子更認識充滿多元文化的美麗台灣，希望未來高年級學生畢業旅行有機會安排到美濃，更深入認識客家文化。

高雄 東京 高雄市 合唱團

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