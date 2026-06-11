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橫向國道收費聲音又起 邱議瑩：反對國10收費、不能增加偏鄉交通成本

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國道10號研擬收費曾引發地方強烈反彈，當時立委邱議瑩曾公開反對此事。圖／立委邱議瑩服務處提供
國道10號研擬收費曾引發地方強烈反彈，當時立委邱議瑩曾公開反對此事。圖／立委邱議瑩服務處提供

國道10號研擬收費曾引發地方強烈反彈，近日有立委提案要求交通部高速公路局針對橫向國道收費研擬可行性及合理費率，3個月內提書面報告。高雄立委邱議瑩表示，國道10號是孩子上學、長輩看病及農民送貨的重要交通命脈，不能只從基金缺口或道路使用量來看，必須納入偏鄉居民生活成本、農民運輸負擔與城鄉交通公平。

立法院交通委員會昨審查國道基金、觀光發展基金等預算。多名立委連署提案，要求高速公路局全面檢討國道基金，針對10年未調整的國道通行費及研議橫向國道收費可行性、交通衝擊及配套措施。

國道10號是高雄唯一一條橫向國道，西起左營、東至旗山，全長33.8公里，1999年通車至今，大幅縮短旗美9區至高雄市區的交通距離及往來時間。

邱議瑩指出，對旗山、美濃、六龜、甲仙等地區鄉親而言，國道10號是居民往返市區的重要交通命脈，若未充分考量地方實際情況就討論收費，恐怕會讓偏鄉居民、農民、長輩與通勤族承擔額外交通負擔。

邱議瑩表示，十多年前橫向國道收費議題就曾在地方引發強烈反彈，原因很簡單，這不是紙上試算的一個數字，而是地方鄉親每天真實面對的生活成本。農民運送農產品進出市區，本來就承受油價、肥料、人工與運輸成本壓力，若再增加通行費，將進一步壓縮農民生計。

邱議瑩強調，她主張橫向國道不收費的理由沒有改變，交通部與高公局若要提出研究報告，應充分聽取地方聲音，具體評估偏鄉就醫、就學、通勤、農產運輸與地方產業發展影響，而不是只把國道基金財務壓力轉嫁到地方鄉親身上。

邱議瑩呼籲，交通部與高公局應審慎面對地方疑慮，未來任何涉及橫向國道收費的研議，都應以地方民生需求與城鄉公平為優先，不應讓偏鄉居民承擔不合理的交通負擔。

國道10號研擬收費曾引發地方強烈反彈，當時立委邱議瑩曾公開反對此事。圖／立委邱議瑩服務處提供
國道10號研擬收費曾引發地方強烈反彈，當時立委邱議瑩曾公開反對此事。圖／立委邱議瑩服務處提供

國道 邱議瑩 高雄

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