43年警消生涯退而不休！王世祿連任退休消防協會理事長繼續守護金門

「一日為消防，終身愛消防」，脫下制服後，守護鄉親的初心依舊未曾改變。金門縣退休消防人員協會昨晚日在葡京餐廳舉行第六屆理事長就職暨理監事授證典禮，曾任金門縣消防局長的王世祿獲會員支持連任，在金門縣政府副縣長李文良監交授證下，正式接下第六屆理事長職務，也象徵一群退役警消弟兄持續延續服務社會的使命。

包括副縣長李文良、縣議會議長洪允典、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、社會處長王兹繐、消防局副局長陳國瑋、金門縣義勇消防總隊總隊長顏章團、金城鎮長李誠智及金城鎮民代表會主席郭永隆等人都到場觀禮，共同見證新任理監事團隊接棒。

在授證儀式中，李文良代表縣長頒發理事長當選證書及賀牌予王世祿，隨後由王世祿逐一頒發理監事當選證書，現場洋溢溫馨與傳承氛圍，不少退休警消夥伴多年後再度相聚，彼此寒暄問候，情誼依舊。

李文良表示，退休消防人員協會成員雖已離開第一線，卻始終秉持服務精神，積極投入公益活動，持續回饋地方。他也恭賀王世祿再次獲得會員肯定，相信憑藉其歷任消防局長累積的歷練與人脈，將帶領協會延續消防人員守護民眾的使命，造福更多鄉親。

議長洪允典則指出，王世祿是金門首位消防科系出身的消防局長，自中央警官學校消防系畢業後，歷經巡官、警察所所長、消防隊長、副局長及局長等職務，警消生涯將近43年，見證金門消防體系發展，也為地方消防工作貢獻良多，相信未來在王世祿的領導下，能讓協會更上一層樓。

再次接下理事長重任的王世祿，首先向一路並肩作戰的打火弟兄表達感謝，他引用消防界常說的一句話「給人安全是天使，救人苦難是菩薩」，期許協會莫忘初衷，在民眾需要的時候依然能挺身而出，成為社會最堅實的力量。

王世祿也將協會比喻為一個大家庭，希望會員彼此關懷、凝聚情感，讓向心力持續增強。他表示，未來將與理監事團隊虛心檢討、精進會務，讓協會不斷成長，延續警消人員「退而不休、服務不止」的精神。

金門縣退休消防人員協會第六屆理事長由王世祿擔任；常務理事為張光海、楊意金；常務監事葉長茂；總幹事王英城，將共同帶領新一屆團隊推動會務，持續凝聚退休消防人員力量，成為地方公益與關懷的重要後盾。