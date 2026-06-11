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年底全線通車！新台17線經合群社區 3千居民盼完善分流、減速

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
新台十七線路廊緊鄰合群社區，住戶擔憂出入不便及影響交通安全。記者宋原彰／攝影
新台十七線路廊緊鄰合群社區，住戶擔憂出入不便及影響交通安全。記者宋原彰／攝影

高雄濱海聯外道路「新台十七線」南段工程預計今年底完工通車，可望改善左營、楠梓往返茄萣、梓官及橋頭交通，分散翠華路、左楠路車流。不過路廊穿越上千戶的合群社區，居民抱怨施工期間飽受空汙與噪音干擾，且六棟國宅車道口即是路廊，憂心通車後出入安全受影響。

工務局新工處回應，新台十七線北向車道鄰近合群社區處會透過外側車道分流配置，引導安全進出；南向車道則在緯六路、緯九路口設置左轉專用時相與車道，限速五十公里，車道口前後一二○公尺則取消路邊植栽及停車格，增闢人行道做緩衝空間，也會加設黃網線和測速照相，防止車輛超速。

因應台積電及循環材料創新專區衍生的交通需求，市府闢建新台十七線分散車流，北段工程二○二二年通車，南段三期工程均動工，希望移轉原台十七線百分之卅交通量，縮短橋頭至左營車行距離。但南段第二期路段行經合群社區，造成一千餘住戶、三千名居民未來進出須面對龐大車流。住戶表示，施工期間已飽受塵土和噪音，完工通車後走在路邊更危險，要求車道落實減速與分流。

合群里長倪同慧說，社區長者多，居民擔心開車轉入地下停車場時會遭直行車追撞。且新台十七線中央分隔島僅在緯六路、緯九路開口，住戶未來開車出社區只能往南，回社區要迴轉或繞行，相當不便。

議員李眉蓁要求，社區車道口應加強科技執法；議員白喬茵另指，社區一處空地堆廢土近一年，地方多次陳情移除，市府只挑一小處蓋上黑網象徵性做交代「有夠敷衍」。

車道 高雄 台積電 科技執法

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