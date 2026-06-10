高雄南星計畫收受土石方 民團控：大量砂石車讓居民成「吃土第一排」

行政院長卓榮泰日前視察高雄港區土石方去化推動情形，宣布邁入「國家級填海造陸時代」，引爆地方質疑，高雄將承接外縣市營建剩餘土石方。高雄市政府雖澄清南星計畫只限收受高雄市土石方，港區填土工程也絕不會收受外縣市土石方；南部反空污大聯盟等團體則質疑每日1200車次的砂石車進出南星計畫，大林蒲和鳳鼻頭居民淪為悲慘「吃土第一排」絕境。

高雄市鳳鼻頭文化工作協進會表示，大林蒲和鳳鼻頭居民十年來遲等不到遷村，卻先等來了鋪天蓋地的「廢土沙塵暴」與交通癱瘓，卓榮泰稱會確保砂石進出順暢、避免交通壅塞，且大填海造陸會做好土方進場秩序管理，實際卻是進場車次從最初的每日300車次，暴增至每日1200車次 。

要健康婆婆媽媽高雄團表示，高雄市政府去年11月重啟南星計畫區填埋作業，居民幾乎天天吃土、怨聲載道，工務局雖承諾會噴灑三仙膠、覆蓋黑網防塵，但南星填海造陸區域地下根本沒有地下水可抽 ，日前才申請自來水管線，在缺乏穩定水源下，防護根本是倉促急救章 ，「每當西南風或透南風偏西吹起 ，家裡永遠有掃不完、洗不乾淨的灰塵 」

高雄市健康空氣行動聯盟表示，大量砂石車流回堵到村莊內部的鳳鳴路，造成當地交通困境，鳳鼻頭往山邊路、丹山路段的居民，路口全被土石車堵死 ，深夜時還有土石車違規闖入鳳鳴路，南星路外圍的邦坑公園一帶怪手轟隆作響 ，讓居民日夜不得安寧 。

南部反空污大聯盟表示，截至5月底，南星計畫區已強行收容超過110萬立方公尺的土方，「這是政府對待被迫遷村者該有的態度嗎 ？難道大林蒲和鳳鼻頭註定就像孤兒一樣可憐無助，任由政府欺負 ？」要求高市府 強制執行運輸車輛分流，禁入居民生活區，並公開透明土方回饋金與環境監測數據 ，全面落實防塵污染防制。

大林蒲和鳳鼻頭在地居民表示，市府應強制執行由鳳北路、中林路、沿海路進南星路進行分流 ，嚴禁土石車與大型施作車輛闖入鳳鳴路等社區生活道路 ，在自來水系統正式完工前 ，工務局必須調度足夠的灑水車，在丹山一路段與土石方傾倒點集中噴灑，徹底壓制揚塵，針對南星計畫區內填埋作業分區完成的區域，必須立即覆土、覆網、簡易綠化。