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高雄下雨濕滑 義大遊樂世界設施一度異常
義大遊樂世界「極限挑戰」設施今天上午發生異常情形，遊客被卡住1分多鐘。義大遊樂世界表示，因下雨影響，軌道及車體接觸面濕滑造成異常，檢查處理後已恢復正常運作。
有遊客在社群平台Threads發文指出，今天下雨天搭乘義大遊樂世界「極限挑戰」遊樂設施時，突然被卡在上面達1分44秒，下來只能滑行、不能煞車。
對此，義大遊樂世界發布聲明稿表示，上午10時許，「極限挑戰」設施運行期間因天候影響，軌道及車體接觸面較為濕滑，造成設備偵測異常後，立即啟動原廠設計的安全保護機制暫停運轉，以確保遊客安全。
義大遊樂世界說明，園區依照標準作業程序進行處置，由專業技術人員執行設備復歸及遊客疏散作業，全程約5至6分鐘完成。後續並進行設備安全檢查與系統確認，經確認各項功能正常後恢復營運。
義大遊樂世界表示，此次事件無人受傷，所有遊客均平安返回月台。經檢查確認設備運作正常，且現場天候已趨穩定，設施恢復正常營運，目前未再發生任何異常情形。
義大遊樂世界強調，所有遊樂設施均依規定執行日常檢查、保養及安全管理作業；下午也將依既定程序，進行設備保養與檢測，持續確保遊客安全。
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