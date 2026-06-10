中華電信第四海纜落腳古崗 民代要求盼兼顧建設與生態回饋

為提升國家通訊韌性，中華電信正推動「台澎金馬第四海纜建設工程南側海纜系統」，預定自金城鎮古崗大垵海域登陸，陸地支配線則將行經古崗風獅爺至翟山坑道路段，由於工程涉及地方道路及私有土地使用，引發地方關注。縣議員董森堡在會上也為地方發聲，強力要求中華電信在管線開挖後，必須肩負起地方環境維護與生態補償責任。

受託辦理道路改善工程的金城鎮公所，昨晚由鎮長李誠智率領團隊前往古崗社區活動中心召開說明會，向居民說明工程規劃內容，並爭取地主支持，盼加速取得土地使用同意書。

這項工程源於去年6月中華電信在金城鎮公所舉辦的公聽會；縣議員董森堡也要求，中華電信在完成海纜管線鋪設後，應負起環境維護與生態補償責任，包括提高道路復原標準、定期辦理海域魚苗放流、補植受損林木，以及建立合理的地方回饋機制。

中華電信隨後承諾，允諾將就地方最關心的「道路復原與改善工程」先行攜手地方政府推動。昨日的說明會上，金城鎮長李誠智特別向古崗鄉親強調，本項道路改善工程將秉持「維持既有道路、不另行拓寬」的原則進行，全面降低施工期間對古崗傳統聚落與歷史地貌的衝擊。

不過，由於改善路段涉及多筆私有土地，依法必須取得所有權人同意後才能施工，成為目前工程推動的最大關鍵。

李誠智也向古崗董氏宗親會及社區發展協會幹部喊話，希望透過地方組織協助聯繫旅外鄉親及共有土地持有人，協助向不常在鄉或具共同持有產權的鄉親溝通說明，加速蒐集地主同意書。他表示，只要產權問題順利解決，道路改善工程即可進場施工，讓國家重要通訊基礎建設與地方交通品質同步提升，達成雙贏目標。