高雄抽驗冰品164件 2件違規依法裁處

近期高溫炎熱，高雄市衛生局今天表示，今年1至5月共抽驗轄內現場調製飲冰品及配料共164件，其中2件各因複驗腸桿菌仍超標及咖啡因含量與標示不符，已依法裁處。

衛生局今天新聞稿表示，衛生局5月密集抽驗轄內現場調製飲冰品及配料共76件，今天公布抽驗結果全數符合規定；但1至4月亦抽驗共88件，其中2件各因複驗腸桿菌仍超標及咖啡因含量與標示不符而依法裁處。

衛生局說明，今天公布的飲冰品專案抽查，主要是針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等現場調製飲冰品場所，抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及花草茶等，檢驗其衛生標準、棒麴毒素及咖啡因、總熱量及總糖量等標示符合度。

其中1、3月抽驗以早餐店豆漿、熱咖啡、冰塊為主，4月起則大量抽驗手搖飲、果汁、冰品及餡料等。

衛生局指出，今年1至5月抽驗共164件且皆已完成複驗，其中一件冰淇淋檢出腸桿菌科不符合食品中微生物衛生標準，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，依「食品安全衛生管理法」處新台幣3萬元罰鍰。

另一件連鎖飲料店紅茶則是檢出咖啡因含量與現場標示不符，已移請所轄縣市主管機關處辦。衛生局強調，嚴格把關食安，將持續從源頭管理、市場流通、查驗登記及消費者保護等面向嚴加查察。